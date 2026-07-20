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LOZNICA - Gosti lozničkog kraja na ovdašnjoj turističkoj mapi imaju novo mesto koje vredi posetiti zahvaljujući Željku Tadiću iz Trbušnice koji je od propadanja sačuvao rodnu kuću Momčila Gavrića, najmlađeg vojnika Prvog svetskog rata. Zasukao je rukave i sa suprugom Slavicom i dvojicom sinova nije žalio truda pa je ognjište najmlađeg kaplara na svetu, danas lep kutak koji posetioce vraća u vreme s početka prošlog veka kada su na tom mestu živeli Gavrići.

- Od porodice Gavrić moj deda je ovu kuću otkupio pre nekih četiri, pet decenija, a sada je u mom vlasništvu. To je moja dedovina i bio bi greh i sramota da propadne, pogotovo što je pod tim krovom na svet došao jedan Momčilo Gavrić, ali i moja majka, tetka i ujak, i nisam mogao pustiti da propadne. Stara je sigurno oko vek i po, i najstarija u ovom kraju. Nije bila u dobrom stanju, građena je od blata, krov je bio urušen, i onda je trebalo naći isti biber crep i uraditi sve da se obnovi, a zadrži autentičan izgled. Nije bilo lako, ali smo uspeli. Više nema šta da se radi u kući, ali nameravam da uredim prostor oko nje. Postavim drvene stolove, klupe, da posetioci imaju gde da sedu popiju kafu, domaći sok, odmore i čuju priču o Momčilu Gavriću. Naša deca, mladi, ali i svi ostali treba da znaju ko je bio Momčilo i da čuvamo sećanje na njega – priča domaćin koji radi tri decenije kao konobar i želi da ovo mesto ostane draga uspomena svakome ko ga poseti.

1/8 Vidi galeriju Obnovljena kuća Momčila Gavrića u Trbušnici Foto: T.Ilić, V.Vulović, Ž. Tadić

Kuća kraj šume sada se beli, krase je zelena vrata i prozorska okna, prilazna staza i taraba. Unutra je sve namešteno sa merom, puna je predmeta kakvi se danas nalaze jedino po etno-muzejima, ili tavanima starih seoskih domaćinstava. Željko kaže da je njegov deda kada je otkupio kuću zatekao siniju i jedan tronožac koji su i danas tu, i nešto nameštaja koji je trebalo popraviti. Prostorije su opremljene kao u doba kada je ovde 1. maja 1906. rođen Momčilo, a sve poslove oko kuće Željko je završio pre mesec dana.

- Dedovina nema cenu, mogao sam da srušim kuću i sagradim neku vikednicu, ali to ne bi bilo u redu. Dok sam živ, ovo će ostati ovako, a vaspitaću svoja dva sina da čuvaju ovu kuću. Inače, sve ovo sam uradio sam, sa porodicom, a grad je od asfalta ka kući nasuo nekih 150 metara makadamskog puta. Nema još odgovarajuće turističke signalizacije, da ljudi znaju gde je kuća, ali se nadam da će to biti urađeno. Pre obnove sam pitao Grad da li su zainteresovani da se kuća sačuva i oni su me u tome podržali – priča Željko koji je sačuvao rodni dom najmlađeg kaplara na svetu, ranjenika u proboju Solunskog fronta, dečaka koji je imao dvanaest godina kada ga je vojvoda Živojin Mišić unapredio u čin podnarednika i koji je prošao sva najslavnija srpska bojišta u Prvom svetskom ratu.

Inače, Grad Loznica je u martu prošle godine saopštio da je pokrenuo inicijativu za rekonstrukciju Gavrićeve kuće i o tome razgovarao sa njenim vlasnikom. Tada je rečeno da je vlasnik objekta iskazao spremnost da sopstvenim sredstvima sprovede rekonstrukciju, dok će Loznica pružiti podršku u promociji ovog značajnog lokaliteta kroz njegovo uključivanje u turističku i kulturnu ponudu grada.