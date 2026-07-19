Veliki požar izbio je pored auto-puta Niš–Leskovac kod Lipovice, gde se vatrogasci bore sa vatrenom stihijom i gustim dimom.
Srbija
BUKTI VELIKI POŽAR KOD NIŠA: Gust dim prekrio auto-put, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom
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Na auto-putu Niš–Leskovac, u blizini Lipovice, vatrogasci se trenutno bore sa vatrenom stihijom, a kako javljaju očevici gori njiva pored puta. Gust dim nadvio se nad ovim delom saobraćajnice.
Kako se navodi na portalu Jugmedia, vidi se veliki oblak gustog dima koji se širi iznad terena.
Na licu mesta nalaze se pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, koji rade na lokalizaciji i gašenju požara. Za sada nema informacija da li je vatra zahvatila veću površinu niti da li ima povređenih.
Vozačima koji prolaze ovom deonicom savetuje se dodatni oprez zbog moguće smanjene vidljivosti usled dima.
Kurir.rs/Jugmedia
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