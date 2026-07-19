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Na auto-putu Niš–Leskovac, u blizini Lipovice, vatrogasci se trenutno bore sa vatrenom stihijom, a kako javljaju očevici gori njiva pored puta. Gust dim nadvio se nad ovim delom saobraćajnice.

Kako se navodi na portalu Jugmedia, vidi se veliki oblak gustog dima koji se širi iznad terena.

Na licu mesta nalaze se pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, koji rade na lokalizaciji i gašenju požara. Za sada nema informacija da li je vatra zahvatila veću površinu niti da li ima povređenih.

Vozačima koji prolaze ovom deonicom savetuje se dodatni oprez zbog moguće smanjene vidljivosti usled dima.

Kurir.rs/Jugmedia

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