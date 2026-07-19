Slušaj vest

Velika saobraćajna gužva formirala se ovog popodneva na naplatnoj rampi Stara Pazova iz pravca Novog Sada.

Nepregledna kolona vozila se formirala, a saobraćaj se izuzetno sporo odvija.

Vozačima se savetuje da pažljivo voze i da poštuju saobraćajne propise.

Kurir.rs/NS Uživo

Ne propustiteBeogradKOLAPS! KOLONE VOZILA NA GAZELI, HAOS NA AUTO-PUTU: Vozila mile od Novog Beograda do Dušanovca, krkljanac i kod Bubanj potoka zbog 2 udesa! Evo gde su još gužve
guzva01-beta-milan-obradovic.jpg
BeogradPRVI RADNI DAN POSLE PRAZNIKA, NA GAZELI I PLAVOM MOSTU VEĆ KOLAPS: Biće danas gužve i zbog kiše i zbog novih radova na ulicama
collage2.jpg
BeogradKOLAPS NA PANČEVCU: Saobraćaj usporen i u ovim delovima Beograda
guzva.jpg
DruštvoSAMO DA SE DOČEPAMO AUTO-PUTA! Velike gužve na putevima u Srbiji, poslednjeg dana raspusta KOLAPS (FOTO)
1676809552cacakkolapsfotorina4.jpg
DruštvoSAOBRAĆAJNI PAKAO NA AUTO-PUTU NIŠ-BEOGRAD: Kolona do Smedereva, voze 10 na sat! Pogledajte nezabeležene gužve KURIR TV
116798047-345335236459177-8439828139711607752-n.jpg