Na auto-putu iz pravca Novog Sada ka Beogradu formirala se nepregledna kolona vozila na naplatnoj rampi Stara Pazova, saobraćaj se odvija izuzetno sporo, a vozačima se savetuje maksimalan oprez
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Velika saobraćajna gužva formirala se ovog popodneva na naplatnoj rampi Stara Pazova iz pravca Novog Sada.
Nepregledna kolona vozila se formirala, a saobraćaj se izuzetno sporo odvija.
Vozačima se savetuje da pažljivo voze i da poštuju saobraćajne propise.
Kurir.rs/NS Uživo
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