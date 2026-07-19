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Putnički automobili najduže čekaju na dva granična prelaza sa Bugarskom, gde im je za izlaz iz Srbije potrebno oko dva i po sata na Gradini, kao i oko dva sata na Strezimirovcima, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Automobili čekaju i oko 45 minuta na ulaz u Srbiju na prelazima Horgoš i Gostun, dok je za izlaz iz zemlje potrebno između 30 i 40 minuta na prelazima Preševo i Batrovci.

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju po dva sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Šidu.

AMSS je naveo da temperature u večernjim satima donose nešto prijatnije putovanje, ali je upozorio vozače da se tokom večeri i noći mogu očekivati povremeni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije.