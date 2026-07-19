PRESEK STANJA NA PUTEVIMA TOKOM VEČERI: Automobili više od dva sata na prelazima prema Bugarskoj, na ostalim do 45 minuta
Putnički automobili najduže čekaju na dva granična prelaza sa Bugarskom, gde im je za izlaz iz Srbije potrebno oko dva i po sata na Gradini, kao i oko dva sata na Strezimirovcima, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Automobili čekaju i oko 45 minuta na ulaz u Srbiju na prelazima Horgoš i Gostun, dok je za izlaz iz zemlje potrebno između 30 i 40 minuta na prelazima Preševo i Batrovci.
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju po dva sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Šidu.
AMSS je naveo da temperature u večernjim satima donose nešto prijatnije putovanje, ali je upozorio vozače da se tokom večeri i noći mogu očekivati povremeni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije.
Pored pojačanog saobraćaja na autoputevima i koridorima, kako se dodaje, na kraju vikenda očekuje se veći broj vozila i na prilazima većih gradova.