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U grupi "Ljubitelji reke Tamiš" objavljena je zabrinjavajuća informacija da je protok Tamiša kod Jaše Tomića pao na svega 6,55 kubnih metara u sekundi.

Kako se navodi u objavi, protok reke Tamiš kod Jaše Tomića trenutno iznosi svega 6,55 m³/s, što je veoma blizu istorijskog minimuma. Takav podatak ukazuje na ozbiljan pad vodostaja i potvrđuje da suša nastavlja da uzima danak.

Nizak protok može imati brojne posledice – od ugrožavanja biljnog i životinjskog sveta, preko pogoršanja kvaliteta vode, pa sve do problema za riblji fond i kompletan rečni ekosistem.

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Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Građani koji prate stanje na Tamišu pozivaju na odgovorno ponašanje prema prirodi i očuvanje reke, uz poruku da je upravo u ovakvim periodima neophodno pokazati dodatnu brigu prema životnoj sredini.

Ostaje da se vidi da li će naredni period doneti padavine koje bi mogle da poprave hidrološku situaciju, jer trenutni podaci predstavljaju ozbiljno upozorenje da je Tamiš pod velikim pritiskom dugotrajne suše.

Kurir.rs/Volim Zrenjanin

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