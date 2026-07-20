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U grupi "Ljubitelji reke Tamiš" objavljena je zabrinjavajuća informacija da je protok Tamiša kod Jaše Tomića pao na svega 6,55 kubnih metara u sekundi.

Kako se navodi u objavi, protok reke Tamiš kod Jaše Tomića trenutno iznosi svega 6,55 m³/s, što je veoma blizu istorijskog minimuma. Takav podatak ukazuje na ozbiljan pad vodostaja i potvrđuje da suša nastavlja da uzima danak.

Nizak protok može imati brojne posledice – od ugrožavanja biljnog i životinjskog sveta, preko pogoršanja kvaliteta vode, pa sve do problema za riblji fond i kompletan rečni ekosistem.

Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Građani koji prate stanje na Tamišu pozivaju na odgovorno ponašanje prema prirodi i očuvanje reke, uz poruku da je upravo u ovakvim periodima neophodno pokazati dodatnu brigu prema životnoj sredini.