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Snažno nevreme praćeno jakim gradom zahvatilo je danas popodne delove južne i zapadne Srbije, a snimci sa društvenih mreža pokazuju razmere nepogode. U pojedinim gradovima pričinjena je i veća materijalna šteta, dok su se stanovnici suočili sa obilnim padavinama i snažnim udarima grada.

Mionica je bila jedno od mesta pogođenih snažnim nevremenom. Padao je krupan grad koji je za kratko vreme zabeleo ulice i dvorišta.

1/3 Vidi galeriju Grad u Mionici Foto: Kurir

RHMZ je izdao nekoliko hitnih upozorenja zbog mogućeg jakog nevremena, a tokom poslepodneva olujni oblaci zahvatili su pojedine delove Srbije. Među mestima koja su bila pogođena nevremenom su Novi Pazar, Zlatibor, Užice i druga područja.

1/7 Vidi galeriju Snažno nevreme pogodilo delove Srbije. Krupan grad, obilne padavine i olujni vetar zahvatili Mionicu, Novi Pazar, Zlatibor i Užice. Foto: Printkskrin

Novi Pazar je u periodu oko 18.30 sati bio na udaru snažnog pljuska, grada i olujnog vetra. Na gradskom šetalištu pričinjena je i značajna materijalna šteta, prenosi portal Indeks.

Kako se vidi na snimku, grad je padao veoma intenzivno, dok je područje zahvatio i snažan vetar olujne jačine.

Snažno nevreme zahvatilo je i Zlatiborski okrug, gde su obilne padavine izazvale probleme. Ulice na poznatom turističkom mestu, ali i u Užicu, bile su poplavljene nakon olujnog nevremena.

Kako se vidi na snimcima, automobili se jedva probijaju kroz vodu.

Uveče snažan udar nevremena širom Srbije

Kako je najavio RHMZ, u toku večeri i noći nestabilno vreme mestimično sa pljuskovima i grmljavinom koji će biti češća pojava, i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima.

Tamo će, prema najavi RHMZ, biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova.

Foto: Printkskrin

Vreme narednih dana

Kako najavljuje RHMZ, u ponedeljak na severu pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22 °C, a najviša dnevna od 27 do 33 °C.

Od utorka do petka (21-24.07.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak (21.07.) na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 °C, a u utorak (21.07.) na jugu i istoku Srbije toplije - do 33 °C.

Od subote (25.07.) pretežno sunčano uz porast temperature u svim krajevima, stoji u najavi RHMZ.