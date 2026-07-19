SNAŽNO NEVREME OKOVALO SRBIJU! POGLEDAJTE STRAŠNE PRIZORE ŠIROM ZEMLJE Pljušti grad s neba, reke teku ulicama A VEČERAS TEK SLEDI NAJJAČI UDAR - evo i gde VIDEO
Snažno nevreme praćeno jakim gradom zahvatilo je danas popodne delove južne i zapadne Srbije, a snimci sa društvenih mreža pokazuju razmere nepogode. U pojedinim gradovima pričinjena je i veća materijalna šteta, dok su se stanovnici suočili sa obilnim padavinama i snažnim udarima grada.
Mionica je bila jedno od mesta pogođenih snažnim nevremenom. Padao je krupan grad koji je za kratko vreme zabeleo ulice i dvorišta.
RHMZ je izdao nekoliko hitnih upozorenja zbog mogućeg jakog nevremena, a tokom poslepodneva olujni oblaci zahvatili su pojedine delove Srbije. Među mestima koja su bila pogođena nevremenom su Novi Pazar, Zlatibor, Užice i druga područja.
Novi Pazar je u periodu oko 18.30 sati bio na udaru snažnog pljuska, grada i olujnog vetra. Na gradskom šetalištu pričinjena je i značajna materijalna šteta, prenosi portal Indeks.
Kako se vidi na snimku, grad je padao veoma intenzivno, dok je područje zahvatio i snažan vetar olujne jačine.
Snažno nevreme zahvatilo je i Zlatiborski okrug, gde su obilne padavine izazvale probleme. Ulice na poznatom turističkom mestu, ali i u Užicu, bile su poplavljene nakon olujnog nevremena.
Kako se vidi na snimcima, automobili se jedva probijaju kroz vodu.
Uveče snažan udar nevremena širom Srbije
Kako je najavio RHMZ, u toku večeri i noći nestabilno vreme mestimično sa pljuskovima i grmljavinom koji će biti češća pojava, i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima.
Tamo će, prema najavi RHMZ, biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova.
Vreme narednih dana
Kako najavljuje RHMZ, u ponedeljak na severu pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22 °C, a najviša dnevna od 27 do 33 °C.
Od utorka do petka (21-24.07.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće još samo u utorak (21.07.) na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 °C, a u utorak (21.07.) na jugu i istoku Srbije toplije - do 33 °C.
Od subote (25.07.) pretežno sunčano uz porast temperature u svim krajevima, stoji u najavi RHMZ.
Kurir.rs