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Aranđelovac je i večeras pogodilo snažno nevreme, samo dan nakon što je ovaj grad pretrpeo ozbiljne posledice razorne oluje koja je izazvala poplave i nestanak električne energije.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, nad gradom se ponovo nadvila jaka oluja, a kiša je vrlo brzo prerasla u grad. Umesto običnih kapi, sa neba su padale ledene kuglice koje su za kratko vreme prekrile ulice i dvorišta.

Ovo je drugi dan zaredom da se Aranđelovac nalazi na udaru snažnog nevremena.

Juče bujice, večeras ponovo grad

Podsetimo, jučerašnja oluja izazvala je velike probleme u gradu. Za veoma kratko vreme pala je ogromna količina kiše, zbog čega su pojedine ulice bile pod vodom, a u jednom delu grada nestalo je električne energije.

Građani su se jedva probijali kroz bujice koje su nosile sve pred sobom.

Večerašnje nevreme ponovo je uznemirilo građane, koji se nadaju da će olujni sistem uskoro oslabiti i da neće biti novih većih posledica.

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Kurir.rs/Alo

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