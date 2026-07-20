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Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu dr Milan Lazarević saopštio je danas da su unapredili uslove u specijalističkim ambulantama te zdravstvene ustanove.

On je, u objavi na društvenim mrežama, naveo da su čekaonice okrečene i uređene, unet je novi nameštaj i postavljeni su klima-uređaji, kako bi, dodao je, boravak pacijenata bio prijatniji i dostojanstveniji.

Dodao je da je reorganizovan rad lekara specijalista, sa ciljem da se smanji vreme čekanja i omogući efikasniji i brži pregled pacijenata.

Foto: Instagram Printscreen, dr Milan Lazarević

Prema njegovim rečima, uprava UKC Niš je reagovala i unapredila uslove u specijalističkim ambulantama nakon razgovora sa pacijentima.

Godinama unazad građani koji se leče u UKC Niš najviše su se žalili na rad specijalističkih ambulanti u prizemlju "stare hirurgije" zbog ogromnih gužvi, dugog čekanja na preglede, zagušljivih i prljavih čekaonica i nedovoljno mesta za sedenje.