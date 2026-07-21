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Građani Zrenjanina imaće jedinstvenu priliku da se u subotu, 25. jula, od 14 do 17 časova, besplatno provozaju rekom Begej istorijskim brodom Pelikan, koji prvi put dolazi u zrenjaninsko pristanište.

Vožnje će biti organizovane uz prethodnu prijavu, a polazak je sa zrenjaninskog pristaništa kod stare klanice. Prijave za besplatne vođene vožnje šalju se na mejl adresu navigium.zr@hotmail.com

“Dolazak Pelikana predstavlja simbol ponovnog povezivanja gradova na Begeju i podseća na značaj reke koja vekovima spaja ljude, kulture i zajednice sa obe strane granice”, kažu u zrenjaninskom udruženju Navigium, koje u saradnji sa rumunskim udruženjem Ecluze pe Bega organizuje ovaj događaj.

Priča o brodu Pelikan jednako je zanimljiva kao i njegovo prvo pristajanje u Zrenjaninu. Izgrađen je 1966. godine u rumunskom gradu Đurđu, a do 1982. prevozio je putnike kroz deltu Dunava. Iste godine premešten je u Temišvar, gde je do 1989. godine plovio Begejom.

Nakon što je 2012. teško oštećen u požaru, novi vlasnik ga je otkupio sa željom da mu vrati nekadašnji sjaj. Temeljna obnova započela je 2020. a već 2022. godine Pelikan je ponovo zaplovio. Danas je dug 23,5 metara, širok 4,5 metra i težak 45 tona.

Plovidba Pelikana na relaciji Rumunija - Srbija - Rumunija, koja traje od 24. do 26. jula, nije javna vožnja, zbog čega nije moguće prijaviti se za putovanje na međunarodnoj deonici. Međutim, građani Zrenjanina imaće priliku da dožive deo ove jedinstvene priče kroz organizovane vožnje Begejom.

Od 18 časova na pristaništu će biti organizovan Pelican Party uz nastup AnonimTM, kultnog DJ kolektiva iz Temišvara, čiji su rejvovi, radio-programi i događaji na Begeju više od dve decenije deo urbanog identiteta grada. Njihov nastup u Zrenjaninu donosi autentični zvuk Temišvara i zaokružuje priču o Pelikanu kao mestu susreta reke, muzike i savremene kulture.

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta prekogranične saradnje pokrenutog 2023. godine, kada je Temišvar bio Evropska prestonica kulture, uz finansijsku podršku Županije Timiš.

“Begej nas povezuje”, poručuju iz udruženja Navigium.