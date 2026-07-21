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Nova grupa Savetovališta za odvikavanje od pušenja, Preventivnog centra Doma zdravlja Novi Sad, počinje sa radom u ponedeljak, 27. jula 2026. godine, u 18 časova.

Rad Savetovališta sa grupom traje pet dana, od ponedeljka do petka, za polaznike je neophodno da istom prisustvuju od prvog sastanka.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na brojeve telefona, 021/4790-668, 064/80-88-120, putem e-mail adrese cpznovisad@gmail.com ili lično Preventivnom cetru u ambulanti Doma zdravlja u Rumenačkoj 102.

Prednosti prestanka pušenja dobro su poznate, ipak, veliki broj pušača teško uspeva da prekine tu lošu naviku. Najčešći razlog jeste adiktivno svojstvo nikotina. Osim navike i fizičke zavisnosti kod pušača se razvija i psihološka zavisnost.

Uspešnost procesa prestanka pušenja zavisi od motivacije, stepena zavisnosti kao i od podrške koju polaznik dobija kroz rad Savetovališta.

Odvikavanje od pušenja zasniva se na primeni psihoterapijsko-edukativnog modela. Iako se model odvikavanja temelji na radu u grupi, usmeren je prema svakom pojedincu, od spoznavanja motivacije pojedinca za prestanak pušenja, preko određivanja tipa pušača do analize dosadašnjih neuspeha i pronalaženja novih motiva.

Nove grupe Savetovališta za odvikavanje od pušenja formiraju se svakog meseca.