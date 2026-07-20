Slušaj vest

Sudeći prema prognozama meteorologa, leto ponovo ubacuje u petu brzinu i donosi novi toplotni talas. Krajem meseca ponovo nas očekuju temperature koje će prelaziti 35 stepeni, a po gradovima tropske noći koje postaju gotovo nezamislive bez upotrebe klima uređaja.

Kao i svake godine, naši građani spas traže na planinama i to oni koji teže begu od ekstremnih letnjih vrućina ii usijanih primorskih letovališta. Planinski predeli tokom letnjih meseci nude znatno prijatnije klimatske uslove, sa znatno nižim temperaturama i svežim noćima koje omogućavaju kvalitetan odmor. Pored prirodnog rashlađenja, boravak na planini pruža mogućnost za aktivan odmor kroz pešačenje, biciklizam i boravak na čistom vazduhu, što blagotvorno utiče na fizičko i mentalno zdravlje, daleko od letnje žege i užurbanosti svakodnevice. Ipak, situacija je takva da mnogi odustaju od puta jer nemaju automobil ili jednostavno ne žele da prolaze kroz stres dugotrajne vožnje, gužve na putevima i potrage za parkingom. Srećom, najpametniji putnici, a posebno naši penzioneri koji znaju kako da spoje lepo i korisno, otkrili su savršenu formulu. Beogradska autobuska stanica (BAS) nudi direktne i redovne linije do najlepših i najzdravijih planinskih oaza u zemlji. Sve što treba da uradite jeste da kupite kartu, prepustite brigu profesionalnim vozačima i prepustite se uživanju.

Predstavljamo vam četiri fantastične lokacije do kojih vas autobusi BAS-a voze direktno na bezbrižan odmor prilagođen svakom džepu! Kopaonik: Srebrna planina bez brige o skupom parkingu Kopaonik tokom leta nudi potpuno drugačiju, magičnu atmosferu u odnosu na zimsku sezonu. Trim-staze kroz guste šume, panoramske vožnje žičarom, čist vazduh i znatno prijatnije temperature čine "Kop" idealnim begom sa užarenog gradskog asfalta. Međutim, svako ko je makar jednom išao kolima na Kopaonik zna kakva je muka pronaći bezbedno i pristupačno parking mesto u samom centru ili Vikend naselju, gde cene dnevnog parkiranja neretko dostižu astronomske iznose. Kada na Kopaonik krenete autobusom sa BAS-a, taj problem za vas jednostavno ne postoji. Direktne linije vas dovoze pravo do turističkog centra planine, ispred samih hotela i apartmanskih kompleksa. Možete se potpuno opustiti u udobnim, klimatizovanim sedištima, uživati u pogledu kroz prozor i stići sveži i odmorni.

Foto: Promo





Zlatibor: Brz i jeftin dolazak u najveći turistički centar Zlatibor je već decenijama omiljeno mesto za odmor svih generacija, od porodica sa decom do najstarijih sugrađana. Sa svojim bogatim kulturnim sadržajem, uređenim šetalištima, Kraljevim trgom i blizinom atrakcija kao što su Stopića pećina ili Gostiljski vodopadi, ova planina nudi zabavu za celu porodicu. Ipak, letnje gužve na putevima ka zapadnoj Srbiji mogu biti izuzetno iscrpljujuće za vozače. Zbog toga su direktni autobusi koji sa BAS-a saobraćaju ka Zlatiboru bukvalno spas. Budući da autobuske linije idu preko najmodernijih saobraćajnica, put prolazi za tili čas, a vi ne morate da razmišljate o radarima, preticanju i tenziji u saobraćaju. Pored toga, autobuska stanica na Zlatiboru nalazi se na fenomenalnoj lokaciji u samom centru, odakle vam je sav smeštaj, ali i lokalni prevoz za izlete, na dohvat ruke.

Foto: Promo





Tara: Netaknuti zeleni raj i carstvo tišine Planina Tara je sinonim za očuvanu prirodu, guste šume omorike i vidikovce od kojih zastaje dah. Za razliku od pretrpanog Zlatibora, Tara je uspela da sačuva svoj mir i autentični planinski duh, što je čini idealnom destinacijom za najstarije sugrađane i porodice koje žele pravi detoks od gradske buke. Do Tare (Kaluđerskih Bara i Mitrovca) sa BAS-a saobraćaju direktne i pouzdane autobuske linije. Putovanje kroz živopisne predele zapadne Srbije prolazi brzo i udobno. Kada stignete, dočekaće vas vazduh koji doslovno leči pluća i temperature koje su tokom leta i do 15 stepeni niže nego u gradu. Cene smeštaja u domaćoj radinosti su izuzetno pristupačne, a staze za šetnju su prijatne i savršeno obeležene.

Foto: Promo





Divčibare: Najbliža planinska vazdušna banja Ako ne želite da provodite previše vremena u putu, Divčibare (na planini Maljen) su savršen izbor za vas. Ova visoravan nalazi se na samo stotinak kilometara od Beograda, što znači da ćete se nakon kratke i udobne vožnje autobusom sa BAS-a naći u potpuno drugačijem, svežem svetu. Divčibare su poznate po blagoj klimi i izuzetno povoljnom uticaju na neurološka oboljenja i stabilizaciju krvnog pritiska. Autobuske linije iz Beograda su česte, a prevoz je organizovan tako da omogućava i kratke vikend izlete. Smeštaj je raznolik i prilagođen svakom budžetu, a nedostatak strmih uspona čini ovu planinu omiljenim šetalištem za penzionere i sve one koji cene laganu rekreaciju.

Foto: Promo





Rezervišite kartu na vreme i putujte bez brige Jedna od najvećih prednosti putovanja autobusom jeste potpuni izostanak skrivenih troškova. Kada putujete sopstvenim automobilom, morate računati na cene goriva, putarine, amortizaciju, kao i rizik od nepredviđenih kvarova na putu koji mogu potpuno da vam upropaste odmor. Kupovinom autobuske karte, vaš budžet je stabilan i tačno definisan, a preostali novac možete potrošiti na uživanje u planinskim lepotama. Sve informacije o redovima vožnje, raspoloživim polascima, cenama karata, kao i o studentskim, penzionerskim i dečijim popustima dostupne su na internet stranici BAS-a, gde putnici mogu brzo, jednostavno i sigurno da kupe svoju autobusku kartu online, bez čekanja u redu. Spakujte kofere, ugasite kućne klime koje troše struju i krenite na zasluženi odmor sa osmehom na licu! Srećan put!