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Na reci Savi, u Zabrežju kod Obrenovca, protekle subote održano je završno, četvrto kolo Mini kajak lige, Lige pionira i Lige olimpijskih nada. Na takmičenju je učestvovalo 19 klubova sa ukupno 250 takmičara iz cele Srbije.

Kajak klub Begej iz Zrenjaninapredstavljalo je 21 takmičar u svim uzrasnim kategorijama, a mladi Zrenjaninci još jednom su potvrdili kvalitet rada kluba osvojivši ukupno 10 medalja – tri zlatne, tri srebrne i četiri bronzane, uz veliki broj zapaženih plasmana.

Rezultati takmičara Kajak kluba Begej

Pioniri:

K-1 1000 m: Miloš Lončarski – 17. mesto

K-1 1000 m: Mihajlo Marković – 13. mesto

K-2 500 m: Luka Arambašić / Mihajlo Marković – 9. mesto

Pionirke

K-1 1000 m: Nevena Vlatković – 2. mesto

K-1 1000 m: Sara Čarkić – 9. mesto

K-2 500 m: Nevena Vlatković / Sara Čarkić – 3. mesto

Kadeti

K-1 500 m: Marko Lakatuš – 2. mesto

K-1 500 m: Danilo Đogović – 7. mesto

K-2 500 m: Marko Lakatuš / Danilo Đogović – 1. mesto

K-2 500 m: Luka Popov / Dragan Pejić – 10. mesto

Kadetkinje

K-1 500 m: Ana Zvekić – 4. mesto

K-1 500 m: Jelena Nikolić – 1. mesto

K-2 500 m: Ana Zvekić / Jelena Nikolić – 1. mesto

Juniori

K-1 500 m: Nemanja Vlatković – 2. mesto

Juniorke

K-1 500 m: Petra Potkonjak – 3. mesto

Mini kajak

MK-1 1000 m (dečaci 2014): Timofei Bordim – 14. mesto

MK-1 1000 m (devojčice 2015): Miljana Vlatković – 6. mesto

MK-1 1000 m (devojčice 2015): Tamara Vještica – diskvalifikovana

MK-2 500 m (devojčice 2015): Miljana Vlatković / Tamara Vještica – 3. mesto

MK-1 1000 m (dečaci 2015): Filip Karlovčan – 9. mesto

MK-1 1000 m (dečaci 2016): Gavrilo Marković – 11. mesto

MK-1 1000 m (dečaci 2017): Bogdan Đogović – 3. mesto

Uspešan nastup na završnom kolu ovogodišnjeg takmičenja još jednom je potvrdio kvalitet rada Kajak kluba Begej i kontinuitet dobrih rezultata njegovih mladih takmičara. Osvojenih deset medalja, ali i brojni plasmani među najboljima, pokazatelj su velikog truda sportista i njihovih trenera tokom cele sezone.