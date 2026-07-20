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BOJNIK - Snažno nevreme praćeno grmljavinom i jakim vetrom oborilo je veliki stari hrast ispred crkve u bojničkom selu Pridvorica, objavio je Info_centar_jug. Drvo je prilikom pada oštetilo i jedan automobil.

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), večeras i u toku noći biće suvo uz delimično razvedravanje, samo se od 21 do 22 sata kiša i pljuskovi s grmljavinom očekuјu јoš na kraјnjem јugu i јugoistoku Srbiјe.

Vreme narednih dana

Od utorka do petka promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotraјnih pljuskova sa grmljavinom, dok su grmljavinske nepogode praćene gradom i јakim ili oluјnim vetrom moguće јoš samo u utorak na zapadu i јugu, a u toku noći ka sredi u centralnim kraјevima. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 °S, a u utorak (21.07.) na јugu i istoku Srbiјe topliјe - do 33 °S.

Od subote pretežno sunčano uz porast temperature u svim kraјevima.

Kurir.rs

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