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U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 51 pregled odraslih osoba (tokom dana 22, a u toku noći 29 pregleda), kao i 25 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji.

Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa nesvesticom, sa bolom u grudima i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, glavoboljom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

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