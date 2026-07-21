U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 51 pregled odraslih osoba (tokom dana 22, a u toku noći 29 pregleda), kao i 25 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa nesvesticom, sa bolom u grudima i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, glavoboljom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.