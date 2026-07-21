Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 54 intervencije na terenu (30 preko dana i 24 tokom noći).
Srbija
IZVEŠTAJ KRAGUJEVAČKE HITNE POMOĆI: Ovi pacijenti su najviše tražili pomoć lekara
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U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 51 pregled odraslih osoba (tokom dana 22, a u toku noći 29 pregleda), kao i 25 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji.
Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa nesvesticom, sa bolom u grudima i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, glavoboljom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
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