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Divlja svinja potražila je osveženje u bari pored Ibarske magistrale u mrčajevačkoj varošici. Letnje vrućine ne pogađaju samo ljude, već se i šumski stanovnici snalaze kako znaju i umeju.

U samom centru Mrčajevaca zabeležen je nesvakidašnji prizor koji je iznenadio i nasmejao meštane i prolaznike.

Kamerom slučajnih prolaznika zabeležena je divlja svinja koja je, ne mareći za saobraćaj i zainteresovane poglede, pronašla idealno osveženje u bari tik uz Ibarsku magistralu.

Divlja svinja se valja u blatu u centru Mrčajevaca Foto: screenshot IG/mrcajevci.info

Juče su se okupljali lovci na obližnjoj planini i pripremali gulaš, a ova "nezvana gošća" dan kasnije lepo se provodi u centru sela.

Dok su se automobili i pešaci, prolazeći kroz ovu poznatu pomoravsku varošicu, zatečeno zaustavljali i posmatrali, ova neobična "gošća" se opušteno rashlađivala i uživala u letnjem danu, potpuno ignorišući vrevu oko sebe.

 Kurir.rs/Mrčajevci.info 

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