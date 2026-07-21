Slušaj vest

Divlja svinja potražila je osveženje u bari pored Ibarske magistrale u mrčajevačkoj varošici. Letnje vrućine ne pogađaju samo ljude, već se i šumski stanovnici snalaze kako znaju i umeju.

U samom centru Mrčajevaca zabeležen je nesvakidašnji prizor koji je iznenadio i nasmejao meštane i prolaznike.

Kamerom slučajnih prolaznika zabeležena je divlja svinja koja je, ne mareći za saobraćaj i zainteresovane poglede, pronašla idealno osveženje u bari tik uz Ibarsku magistralu.

1/5 Vidi galeriju Divlja svinja se valja u blatu u centru Mrčajevaca Foto: screenshot IG/mrcajevci.info

Juče su se okupljali lovci na obližnjoj planini i pripremali gulaš, a ova "nezvana gošća" dan kasnije lepo se provodi u centru sela.