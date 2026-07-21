MRČAJEVCI OVO NE PAMTE! Divlja svinja ušetala pa nasred ulice uradila nesvakidašnje kao da je domaća! Neuobičajeni prizor nasmejao meštane do suza! (VIDEO)
Divlja svinja potražila je osveženje u bari pored Ibarske magistrale u mrčajevačkoj varošici. Letnje vrućine ne pogađaju samo ljude, već se i šumski stanovnici snalaze kako znaju i umeju.
U samom centru Mrčajevaca zabeležen je nesvakidašnji prizor koji je iznenadio i nasmejao meštane i prolaznike.
Kamerom slučajnih prolaznika zabeležena je divlja svinja koja je, ne mareći za saobraćaj i zainteresovane poglede, pronašla idealno osveženje u bari tik uz Ibarsku magistralu.
Juče su se okupljali lovci na obližnjoj planini i pripremali gulaš, a ova "nezvana gošća" dan kasnije lepo se provodi u centru sela.
Dok su se automobili i pešaci, prolazeći kroz ovu poznatu pomoravsku varošicu, zatečeno zaustavljali i posmatrali, ova neobična "gošća" se opušteno rashlađivala i uživala u letnjem danu, potpuno ignorišući vrevu oko sebe.
Kurir.rs/Mrčajevci.info