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JKP "Parking servis" Novi Sad objavio je da počinje primena novih cena parkiranja na parkiralištima u ekstra zoni, kao i na zatvorenim parkiralištima kod Srpskog narodnog pozorišta i u Ulici Augusta Cesarca.

Cena parkiranja u ekstra zoni iznosi 100 dinara po započetom satu, dok je ista cena, 100 dinara po započetom satu, utvrđena i za parkiranje na zatvorenom parkingu kod Srpskog narodnog pozorišta i u Ulici Augusta Cesarca.

Nove cene primenjuju se od danas i važe za sve, piše u saopštenju tog javnog preduzeća.

Kurir.rs