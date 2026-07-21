Nove cene primenjuju se od danas i važe za sve.
Srbija
OVO SU NOVE CENE: Od danas skuplje parkiranje na ovim mestima u Novom Sadu
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JKP "Parking servis" Novi Sad objavio je da počinje primena novih cena parkiranja na parkiralištima u ekstra zoni, kao i na zatvorenim parkiralištima kod Srpskog narodnog pozorišta i u Ulici Augusta Cesarca.
Cena parkiranja u ekstra zoni iznosi 100 dinara po započetom satu, dok je ista cena, 100 dinara po započetom satu, utvrđena i za parkiranje na zatvorenom parkingu kod Srpskog narodnog pozorišta i u Ulici Augusta Cesarca.
Nove cene primenjuju se od danas i važe za sve, piše u saopštenju tog javnog preduzeća.
Kurir.rs
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