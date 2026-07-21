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Đaci generacije iz užičkih osnovnih i srednjih škola, ukupno njih 17, jutros su krenuli put Mezijera u Francuskoj. Ovo putovanje poklanja im grad Užice u znak zahvalnosti za brojne uspehe koje su postigli u dosadašnjem školovanju.

- Ovo putovanje je rezultat dobre saradnje dva bratimljena grada. Učenici će u Mezijeru boraviti do 26. jula, gde im je obezbeđen smeštaj, ishrana i veoma sadržajan program koji su pripremili domaćini. Prošle godine deca su imala priliku da obiđu Diznilend, Ajfelov toranj i mnoge druge znamenitosti Pariza, a tako će biti i ove godine – rekao je Stefan Maksimović, pomoćnik gradonačelnice Užica, koji je zajedno otputovao sa najboljim užičkim đacima u Francusku.

Foto: Z.G

Roditelji su takođe istakli da su deca srećna što putuju, što će obići znamenitosti Pariza.

Grad Užice i Mezijer na Seni u Parizu potpisnici su Memoranduma o saradnji koji između ostalog predviđa i ovakve programe. U okviru te saradnje deca iz Francuske boravila su u Užicu, a drugu godinu zaredom najbolji užički učenici putuju u Francusku.