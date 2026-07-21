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Mesna zajednica Bačina i Opštinska biblioteka Varvarin, u okviru manifestacije “Leto kulture 2026”, po 25. put organizovalI su tradicionalnu kulturno-naučnu manifestaciju “Dan Dragića M. Joksimovića”, posvećenu znamenitom srpskom advokatu, političaru i kulturnom posleniku rođenom u Bačini.

Manifestacija je održana u porti Hrama Preobraženja Gospodnjeg u rodnom mestu velikana Temnića i Srbije.

Centralni deo programa bio je okrugli sto posvećen najnovijim saznanjima i aktuelnim projektima u istraživanju prošlosti Temnićkog kraja. Ovogodišnja glavna tema biće “Stvaranje i raspad Jugoslavije”, a zapaženo pozivno predavanje održao je master istorije i publicista Nikola Milenković, nastavnik u OŠ ”Dragomir Marković” u Kruševcu.

Dragić Joksimović Foto: Arhiva

Pored glavne teme, učesnici su govorili i o drugim značajnim istorijskim i društvenim pitanjima. Bibliotekarka iz Bačine Vesna Petrović prezentovala kulturne i istorijske manifestacije koje neguju tradiciju Temnića i doprinose očuvanju lokalnog identiteta.

Đorđe Petković iz Paraćina posetio je na veliki jubilej, 150 godina postojanja Crvenog krsta. Bratislav Tašić iz Obreža predstavio je svoju knjigu “Hronika poslednje decenije Srednje škole Varvarin 2015 - 2025”, a Ivan Jovanović je promovisao svoju hroniku “Janićijevići, znamenita porodica Orašja Temnićkog”

Manifestacija “Dan Dragića M. Joksimovića” već četvrt veka okuplja istoričare, istraživače, kulturne radnike i ljubitelje zavičajne baštine, čuvajući uspomenu na čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u razvoju kulturnog i duhovnog života Temnićkog kraja, osnivanjem prve biblioteke u Temniću i brojnim drugim javnim delovanjem.

Foto: Kurir/Ž.M.

Ko je bio Dragić Joksimović

Dragić Joksimović je rođen u Bačini 18. jula 1893. u skromnoj ali uglednoj porodici trgovca Milića Joksimovića. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, gimnaziju je pohađao u u Kruševcu i Beogradu, a u glavnom gradu je diplomirao na Pravnom fakultetu. Još kao student je bio član Samostalne radikalne stranke, a od samog osnivanja i član Demokratske stranke. Bio je predsednik Studentskog demokratskog kluba, saradnik časopisa Budućnost i urednik omladinskog lista Sloboda. Jedan od je osnivača i predvodnika Studentskog kluba demokrata na Beogradskom univerzitetu između dva svetska rata. Među svim studentima, Joksimović je bio jedan od najspretnijih i najboljih govornika. Nakon studija otišao je na stručno usavršavanje u Frankfurt ( Nemačka ), gde je stekao zvanje doktora ekonomsko-finansijskih nauka.

Od 1927. do1928. bio je na mestu šefa kabineta Ministarstva trgovine i industrije, a potom kmet pravnik Beogradske opštine. Nakon toga otišao je u advokaturu, kojom će se uspešno baviti do kraja života i postati jedan od najboljih srpskih advokata svih vremena. Više put biran za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije. Godine 1932. pokrenuo je Temnićki zbornik.

Avgusta 1945. godine postao je poslanik Privremene narodne skupštine DFJ, koja je nastala po sporazumu Tito-Šubašić . Tu je predvodio Demokratski poslanički klub, koji je u to vreme podneo niz predloga zakona u nameri da ublaži komunističku vlast.

Najpoznatije inicijative su predlozi Zakona o slobodi od straha I Zakona o pravima građana kod vojnih sudova. Nakon što su njihove inicijative odbijene, Dragić je zajedno sa ostalim demokratskim poslanicima septembra 1945. napustio ovu skupštinu. Nakon toga pokrenuo je list Demokratija, koji je od osnivanja bio na meti progona, a nakon 7 brojeva i zabranjen.

Široj javnosti najviše poznat kao branilac generala Dragoljuba Mihailovića, zbog čega je morao platiti glavom, iako je za branioca postavljen od strane suda i Advokatske komore. Uhapšen je 16. juna 1949. i ubrzo optužen za neprijateljsku delatnost i osuđen na tri godine zatvora i gubitak građanskih prava na godinu dana. U sremskomitrovačkom zatvoru je i umro 1. avgusta 1951. godine. Njegovo telo nije predato familiji do okončanja zatvorske kazne.

U njegovu čast se od 2002. godine, u rodnom mestu Bačini, na dan njegovog rođenja održavaju Dani Dragića Joksimovića.