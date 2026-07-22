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Manifestacija „Naše leto na Štrandu“, koju tokom letnjih meseci organizuje Udruženje građana Novi Sad, nastavljena je još jednom kreativnom radionicom namenjenom najmlađim Novosađanima.

Program, koji se održava svakog ponedeljka i petka na gradskoj plaži, i ovog puta privukao je veliki broj dece i njihovih roditelja.

Jedna od radionica bila je posvećena slikarstvu i književnom stvaralaštvu, a vodila ju je Sofija Fimić. Kroz crtanje, slikanje i kreativno pisanje mališani su imali priliku da razvijaju maštu, iskažu svoje ideje i provedu vreme u druženju sa vršnjacima.

Uz osmehe, boje i mnogo kreativne energije, učesnici su stvarali svoja umetnička dela, dok je prijatna atmosfera na Štrandu još jednom pokazala koliko ovakvi sadržaji znače porodicama koje leto provode u Novom Sadu.

Cilj programa je da deci omogući kvalitetno provedeno slobodno vreme kroz igru, druženje i razvijanje kreativnih veština

Pored kreativnih radionica, manifestacija obuhvata i zabavne programe sa animatorima koji svakog ponedeljka i petka pripremaju različite aktivnosti za najmlađe posetioce. Cilj programa je da deci omogući kvalitetno provedeno slobodno vreme kroz igru, druženje i razvijanje kreativnih veština.

Veliko interesovanje građana potvrđuje da je „Naše leto na Štrandu“ postalo jedno od omiljenih letnjih okupljanja za porodice sa decom.

Organizatori najavljuju da će se program nastaviti tokom celog leta, uz nove radionice, edukativne sadržaje i aktivnosti koje će i u narednim nedeljama obogatiti boravak na gradskoj plaži.