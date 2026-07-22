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Zbog radova na pojačanom održavanju državnog puta IB-22, na deonici Novi Pazar (Brđani) – Ribariće, predstavnici izvođača radova uputili su apel vozačima da, gde god je to moguće, koriste alternativne putne pravce.

Preporuka se posebno odnosi na deonicu od firme "Ukras" do benzinske pumpe "Lukoil", gde se zbog radova stvaraju velike saobraćajne gužve. Vozačima se savetuje da koriste Ulicu generala Živkovića, kao i druge gradske ulice koje su povezane sa ovom saobraćajnicom.

Iz firme "Srbijaautoput“ navode da je cilj ove preporuke bezbednije, brže i lakše odvijanje saobraćaja između Novog Pazara i Ribarića, kao i povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i radnika angažovanih na gradilištu.

Radovi se izvode na deonici dugoj oko 24 kilometra, a iz izvođača zahvaljuju građanima i vozačima na strpljenju i razumevanju tokom njihovog trajanja.

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