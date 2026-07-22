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U Univerzitetskom kliničkom centru Niš uspešno je obavljena transplantacija bubrega u kojoj je donor bila 45-godišnja majka, dok je organ primila njena 25-godišnja ćerka. Operacija je protekla bez komplikacija, a obe pacijentkinje se dobro osećaju.

Složeni medicinski zahvat zahtevao je angažovanje velikog broja zdravstvenih radnika različitih specijalnosti. U transplantacionom timu bili su anesteziolozi, urolozi, vaskularni hirurzi, medicinski tehničari, kao i pomoćno osoblje uključeno u pripremu i realizaciju operacije.

„Transplantacija je urađena bez problema. One su sada dobro i želim da pohvalim ceo tim“, rekao je doc. dr Ljubomir Dinić, pomoćnik v. d. direktora UKC Niš.

On je naglasio da uspešna transplantacija podrazumeva multidisciplinarni rad i zajedničko angažovanje velikog broja stručnjaka.

„Sam transplantacioni tim podrazumeva učešće velikog broja lekara i zaposlenih – od anesteziologa, tehničara i pomoćnog osoblja, do urologa i vaskularnih hirurga. Radimo na razvoju i unapređenju tima, kao i na njegovom podmlađivanju. To je jedan od veoma važnih zadataka nove uprave“, istakao je Dinić.

U UKC Niš urađena je i analiza dosadašnjeg rada, nakon koje su utvrđene oblasti u kojima je potrebno dodatno angažovanje kako bi transplantacioni program ponovo dostigao nivo koji je nekada imao.

„Shvatili smo da je to oblast u kojoj moramo više da se uključimo i damo veći doprinos, kako bismo transplantaciju vratili na mesto koje je nekada imala. To je i plan Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja“, rekao je Dinić.

Posebna pažnja, kako je naveo, biće usmerena na podizanje svesti građana o značaju doniranja organa i razvoj kadaverične transplantacije, odnosno presađivanja organa preminulih donora.

„Moramo još više da radimo na razvoju svesti ljudi kako bi kadaverična transplantacija zaživela, kao što je to slučaj u drugim zemljama u okruženju“, poručio je Dinić.

Razvoj transplantacionog programa predstavlja i jedan od preduslova za uključivanje u Eurotransplant, čime bi pacijentima bile povećane mogućnosti da brže dođu do odgovarajućeg organa.