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Tokom prethodnih 24 sata u Porodilištu Opšte bolnice u Čačku na svet je stiglo pet beba, a svih pet su devojčice.

- Lepe vesti stigle su 20. dana jula. Srećnim roditeljima čestitamo, a devojčicama želimo dug i srećan žvot, kažu za RINU u čačanskom porodilištu.

Porodilište Opštine bolnice Čačak pokriva područje grada Čačka, kao i opština Lučani i Ivanjica.

Kurir.rs/RINA

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