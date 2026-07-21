Porodilište Opštine bolnice Čačak pokriva područje grada Čačka, kao i opština Lučani i Ivanjica.
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5:0 ZA DEVOJČICE U ČAČKU: Za 24 sata na svet stiglo pet beba i sve - devojčice!
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Tokom prethodnih 24 sata u Porodilištu Opšte bolnice u Čačku na svet je stiglo pet beba, a svih pet su devojčice.
- Lepe vesti stigle su 20. dana jula. Srećnim roditeljima čestitamo, a devojčicama želimo dug i srećan žvot, kažu za RINU u čačanskom porodilištu.
Porodilište Opštine bolnice Čačak pokriva područje grada Čačka, kao i opština Lučani i Ivanjica.
Kurir.rs/RINA
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