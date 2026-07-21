Slušaj vest

Na deonici puta od Borove Glave ka Novoj Varoši, koja važi za jednu od najopasnijih saobraćajnica u ovom kraju, zabeležen je još jedan primer krajnje neodgovorne vožnje.

Vozač automobila sa crnogorskim registarskim oznakama odlučio je da pretekne kolonu vozila uprkos punoj liniji, i to na mostu, gde je preticanje strogo zabranjeno zbog ograničene preglednosti i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda.

Na deonici puta od Borove Glave ka Novoj Varoši, koja važi za jednu od najopasnijih saobraćajnica u ovom kraju, zabeležen je još jedan primer krajnje neodgovorne vožnje.

Vozač automobila sa crnogorskim registarskim oznakama odlučio je da pretekne kolonu vozila uprkos punoj uzdužnoj liniji, i to na mostu, gde je preticanje strogo zabranjeno zbog ograničene preglednosti i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda.

Ovakvo ponašanje ozbiljno je ugrozilo bezbednost svih učesnika u saobraćaju i moglo je da dovede do tragedije. Upravo na ovakvim deonicama, gde je svaki pogrešan potez potencijalno koban, poštovanje saobraćajnih propisa od presudnog je značaja.

Nadležni i stručnjaci godinama apeluju na vozače da ne rizikuju živote zbog nekoliko sekundi uštede. Jedan nepromišljen manevar može imati nesagledive posledice, kako za vozača koji krši propise, tako i za potpuno nedužne učesnike u saobraćaju.

Ovakvo ponašanje ozbiljno je ugrozilo bezbednost svih učesnika u saobraćaju i moglo je da dovede do tragedije. Upravo na ovakvim deonicama, gde je svaki pogrešan potez potencijalno koban, poštovanje saobraćajnih propisa od presudnog je značaja.

Nadležni i stručnjaci godinama apeluju na vozače da ne rizikuju živote zbog nekoliko sekundi uštede. Jedan nepromišljen manevar može imati nesagledive posledice, kako za vozača koji krši propise, tako i za potpuno nedužne učesnike u saobraćaju.