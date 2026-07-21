Mihajlović je novinarsku karijeru započeo u nekadašnjem Radio Podrinju, bio je dugogodišnji novinar i urednik "Viskozinih novina", sve do zatvaranja ovog fabričkog lista, učestvovao je svojevremeno i u pripremama pokretanja nekadašnje Lozničke televizije, a potom je radio kao nastavnik srpskog jezika u lozničkoj OŠ "Jovan Cvijić", sve do odlaska u penziju.

Sredinom osamdesetih godina stručno znanje prenosio je učinicima novinarskog smera u Gimnaziji "Vuk Karadžić". Ljubav prema novinarstvu nije ga nikada napuštala pa je od pokretanja nedeljnika Lozničke novosti, 2008. godine bio je lektor u ovom listu, ali i više od toga deleći nesebično svoja iskustva i savete članovima redakcije. Učestvovao je i u pripremi većeg broja knjiga, a ostaće među sugrađanima upamćen kao miran čovek, spreman da posavetuje, pomogne, nauči, kao i po njegovom profesionalnom radu u sredinama kroz koje ga je karijera vodila.