Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila čekaju sat vremena, dok teretna na Šidu zadržavaju pet sati.
Srbija
STANJE NA GRANICAMA TOKOM VEČERI: Kamioni na prelazu Šid čekaju pet sati, putnička vozila na Gradini sat
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Putnička vozila očekuje jednočasovno zadržavanje na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Gradina, dok je na Preševu zadržavanje 20 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na prelazu Šid, pet sati.
Zadržavanja za teretnjake na izlazu iz Srbije ima i na Batrovcima, tri sata, Gradini dva, sata, kao i na Sremskoj Rači i Bezdanu, po sat vremena.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
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