Slušaj vest

U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 46 terenskih intervencija, od kojih 30 tokom dana i 16 tokom noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 54 pregleda odraslih osoba, i to 17 u toku dana i 37 tokom noći. Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i stomačnim tegobama. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa povredama, osobe u alkoholisanom stanju i pacijenti sa srčanim problemima - kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaMAJKA (45) DONIRALA BUBREG ĆERKI (25): Veliki uspeh niških lekara i uspešna transplantacija u UKC Niš
shutterstock_2122670627.jpg
SrbijaVELIKO INTERESOVANJE ZA LETO NA ŠTRANDU: Kreativne radionice ponedeljkom i petkom za najmlađe Novosađane
Screenshot 2026-07-21 130658.png
SrbijaApel vozačima: Zbog radova na deonici Novi Pazar-Ribariće koristite alternativne pravce
autoput-beogradnis-guzva-kolona-radovi.jpg
SrbijaVELIKI POŽAR U KOVILJU: Gori trska, trava, nisko rastinje i strnjište na površini od oko 200 kvadrata (FOTO)
pozar28.......jpg