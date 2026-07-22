Lekari Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 54 pregleda odraslih osoba, a najčešće su intervenisali zbog problema sa pritiskom, povreda i srčanih tegoba.
Srbija
SRČANE TEGOBE, PRITISAK, POVREDE... Pune ruke posla za ekipe kragujevačke Hitne pomoći, oglasili se iz Zavoda za urgentnu medicinu
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U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 46 terenskih intervencija, od kojih 30 tokom dana i 16 tokom noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 54 pregleda odraslih osoba, i to 17 u toku dana i 37 tokom noći. Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.
- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i stomačnim tegobama. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa povredama, osobe u alkoholisanom stanju i pacijenti sa srčanim problemima - kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
Kurir.rs
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