U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 46 terenskih intervencija, od kojih 30 tokom dana i 16 tokom noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 54 pregleda odraslih osoba, i to 17 u toku dana i 37 tokom noći. Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.