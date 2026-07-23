mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi

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Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana danas u Kragujevcu, a svi zdravi punoletni građani koji ispunjavaju uslove moći će da daju krv u hotelu "Kragujevac".

Akciju u četvrtak, 23. jula, od 9 do 16 časova organizuju Crveni krst i Bolnička banka krvi UKC Kragujevac, uz podršku gradske uprave. Cilj je da se tokom letnjih meseci obezbede stabilne zalihe krvi.

Današnje prikupljanje krvi deo je 22. Letnje kampanje koju organizuju Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije, a ovogodišnji slogan kampanje je "Ovog leta ostavi trag koji traje".

Na području Kragujevca biće organizovana još jedna akcija davanja krvi, i to u subotu, 25. jula, u crkvenoj sali u selu Desimirovac. Akciju organizuje Udruženje "Sveta Nedelja".

Krv može dati svaka zdrava, odrasla osoba starosti od 18 do 65 godina, kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni davaoca ni osobu kojoj bi krv bila primenjena.

Davalac ne sme da boluje od hroničnih bolesti niti da koristi stalnu terapiju, a važno je i da u trenutku davanja krvi nema simptome prehlade, temperaturu ili druge zdravstvene tegobe. Takođe, potrebno je da ima više od 50 kilograma, da nije koristio antibiotike u prethodnih 10 dana, dok od uzimanja drugih lekova protiv bolova treba da prođe 48 sati. Nakon tetovaže, pirsinga ili operacije potrebno je da prođe šest meseci, dok žene tokom menstrualnog ciklusa ne mogu davati krv.

Posebna priprema za davanje krvi nije potrebna, ali se preporučuje da davalac bude odmoran, da prethodne noći dovoljno spava, pojede lagan obrok i unese dovoljnu količinu tečnosti. Preporuka je da se 1 do 2 sata pre davanja krvi popiju oko četiri čaše vode, kao i da se tog dana unosi više tečnosti nego uobičajeno.

Sam postupak davanja krvi nije dugotrajan. Nakon popunjavanja upitnika za davaoce i pregleda kod lekara, davanje krvi iz vene u pregibu lakta traje najviše 10 minuta. Nakon toga davaoci će dobiti zahvalni obrok, a volonteri Crvenog krsta uručiće im simboličan poklon u znak zahvalnosti.