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Usled izvođenja radova na na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže delovi grada Čačka ostaće bez struje.

- 8 do 16 časova bez električne energije biće korisnici u Pakovraću iz trafo-stanice Ćosići ka Kovačevićima i tunelu, potvrđeno je iz Ogranka Elektrodstribucije Čačak.

Radovi se izvode zbog unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, stoga se apeluje na građane da budu strpljivi.

Kurir.rs/RINA

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