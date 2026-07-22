Radovi se izvode zbog unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, stoga se apeluje na građane da budu strpljivi.
isključenja struje
8 SATI BEZ STRUJE DANAS JE OVAJ DEO ČAČKA: Radovi na rekonstrukciji elektro-mreže
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Usled izvođenja radova na na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže delovi grada Čačka ostaće bez struje.
- 8 do 16 časova bez električne energije biće korisnici u Pakovraću iz trafo-stanice Ćosići ka Kovačevićima i tunelu, potvrđeno je iz Ogranka Elektrodstribucije Čačak.
Radovi se izvode zbog unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, stoga se apeluje na građane da budu strpljivi.
Kurir.rs/RINA
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