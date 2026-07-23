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Radovi na uređenju oko 30 kilometara kanalske mreže na području Sivca i Kljajićeva privode se kraju, saopštilo je Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“.

Završetkom ovog posla biće omogućeno navodnjavanje oko 1.700 hektara poljoprivrednog zemljišta.

U JVP „Vode Vojvodine“ navode da su radovi deo velikog projekta izgradnje dvonamenskih sistema koji se realizuje širom Vojvodine, a čiji je cilj da kanali, osim za odvodnjavanje, tokom letnjih meseci služe i za navodnjavanje, prenosi SOinfo. org.

Uređenje kanala obuhvata pripremne radove, uklanjanje vegetacije sa inspekcionih staza i iz korita kanala, košenje i tarupiranje, izmuljenje, deponovanje materijala na inspekcione staze, kao i njegovo odvoženje i odlaganje na unapred određene lokacije.

Kako se navodi, vegetacija se uklanja bagerskim i traktorskim tarupima sa odgovarajućim priključcima, dok se izmuljenje izvodi bagerima sa dugom strelom ili standardnim bagerima, u zavisnosti od širine kanala.

– Pojačano održavanje kanala u atarima Sombora i Kule doprineće njihovoj boljoj funkcionalnosti, odnosno efikasnijem protoku vode za navodnjavanje u sušnim periodima i boljem odvodnjavanju u slučaju obilnijih padavina – ističe se u saopštenju.

Iz „Voda Vojvodine“ podsećaju da je projekat izgradnje dvonamenskih sistema, odnosno prenamene kanalske mreže za potrebe odvodnjavanja i navodnjavanja, započet krajem 2023. godine i da obuhvata više od 900 kilometara kanala širom Vojvodine.