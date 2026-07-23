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Ovog puta na red dolazi mesna zajednica Đurđin, gde će 23. jula, od 8 do 10.30 časova, u ulici Borisa Kidriča 9, građani moći besplatno da provere svoje zdravstveno stanje.

Na raspolaganju će biti merenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida, kao i utvrđivanje telesne visine, težine i indeksa telesne mase. Zahvaljujući savremenoj vagi, posetioci će dobiti i podatke o procentu masnog tkiva, vode i visceralne masti, kao i o mišićnoj i koštanoj masi – informacije koje omogućavaju potpuniju sliku o ishrani i fizičkoj kondiciji.

Za dijabetičare je predviđen i oftalmološki pregled sa skriningom dijabetesne retinopatije, koji će se obavljati uz pomoć Alatir softvera i opreme za snimanje očnog dna. Lekari će tokom akcije savetovati građane o značaju redovnih preventivnih pregleda, a poseban akcenat biće stavljen na pomoć pušačima koji žele da se odviknu od cigareta.

Uz zdravstvene radnike, na terenu će biti i volonteri Crvenog krsta.

O značaju ovakvih akcija govori dr Nada Kosić Bibić, specijalista socijalne medicine u Zavodu za javno zdravlje Subotica, naglašavajući da precizna merenja pomažu lekarima da bolje razumeju stanje uhranjenosti svakog pojedinca.

„Ovakva merenja daju nam mogućnost da kompletnije sagledamo status uhranjenosti i pružimo preciznija uputstva i savete u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnošću”, kaže dr Kosić Bibić.

Prema njenim rečima, stvarna promena u zdravlju stanovništva moguća je jedino ako svako preuzme odgovornost za sebe i svoju porodicu.

„Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva, potrebno je da svako učestvuje i brine o svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Promene su moguće, to možeš i ti”, poručuje dr Kosić Bibić, pozivajući sugrađane da iskoriste priliku, provere svoje faktore rizika i naprave prve korake ka zdravijem životu.