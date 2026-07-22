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Na spomen-kosturnici na Gučevu u toku su radovi koje realizuje Zavod za zaštitu spomenika kulture "Valjevo" zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva kulture vrednoj četiri miliona dinara. Radovi prve faze obuhvataju konzervaciju i restauraciju sarkofaga, dve skulpture vojnika, površine između skulptura i grede iznad njih, uz sanaciju pukotina, a planirano je da budu završeni do kraja avgusta, potvrđeno je iz Zavoda.

- Zavod za zaštitu spomenika kulture "Valjevo" pokrenuo je niz aktivnosti vezanih za sanaciju, konzervaciju i restauraciju i prezentaciju ovog izuzetno važnog i vrednog spomenika kulture, kako bi se sačuvao i zaustavila njegova dalja devastacija. Planirana je i konzervacija i restauracija ploče grobnice i dve klupe, uklanjanjem kompletnog devastiranog završnog sloja i izradom novog, kao i restauracija figura lavova i sanacija ograde oko spomenika. Suštinski, radovi obuhvataju mehaničko uklanjanje svih dotrajalih tragova prethodnih intervencija, uklanjanje površinskih i drugih nečistoća nastalih tokom vremena, konsolidaciju strukture elemenata na mestima gde je došlo do oštećenja ili postoji opasnost od dalje degradacije (pukotine, zrnasto raspadanje, lisnata degradacija), kao i sanaciju pukotina, restauraciju nedostajućih delova elemenata, gde je to moguće i opravdano, u skladu sa raspoloživom dokumentacijom i stručnim smernicama - navodi Ljubica Vasiljević, v.d. direktora Zavod za zaštitu spomenika kulture "Valjevo", i ističe da su poslednji obimniji konzervatorski radovi i statička sanacija spomenika i spomen-kosturnice izvedeni 2005. godine.

1/4 Vidi galeriju Obnova spomen-kosturnice u Gučevu Foto: Kurir.rs/T. Ilić, Zavod za zaštitu spomenika Valjevo

Spomen kosturnica na Gučevu kao znamenito mesto zaslužuje posebnu pažnju jer je u zajedničku kosturnicu sahranjeno više od tri hiljade posmrtnih ostataka srpskih ratnika rasutih po Gučevu i okolini, kao i posmrtni ostaci 53. zagrebačke regimente prenete iz parka u Bukovičkoj banji. Spomen piramidu na platou na istaknutoj koti Gučeva prvobitno je počela da gradi austrougarska vojska svojim izginulim ratnicima, za vreme okupacije tokom Prvog svetskog rata, ali je nije dovršila.

Projekat prepravke piramide i izgradnje kosturnice u njenom podnožju uradio je arhitekta V. Todić1927. godine, a njegova realizacija uspešno je završena 1929. tako da je od tada to zajednička grobnica dve neprijateljske strane. Nedaleko od spomenika visokog oko 16 metara 2014. godine je postavljeno spomen-obeležje ruskoj dobrovoljnoj bolničari Darji Aleksandrovoj Korobkini koja je poginula na Gučevu.

Gučevska bitka, odigrana u sklopu Bitke na Drini, trajala je od 8. septembra do 6. novembra 1914. godine. Bila je jedna od prvih rovovskih bitaka na svetu i jedna od najtežih u Velikom ratu u kojoj su obe strane pretrpele velike gubitke.