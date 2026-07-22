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Trideset dve žene sa područja Loznice dobiće jednokratnu novčanu pomoć od po 30.000 dinara kroz program "Podrška socijalno i ekonomski ugroženim porodicama i pojedincima na teritoriji grada Loznice", za čiju je realizaciju Gradu Loznici odobreno 992.000 dinara, saopšteno je večeras iz gradske uprave. Sredstva su, kako je navedeno, obezbeđena na osnovu Javnog poziva za finansiranje predloga programa za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti u 2026. godini.

Ugovor o finansiranju potpisale su ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. Cilj javnog poziva je unapređenje položaja žena kroz lokalne programe, podsticanje njihovog ekonomskog i društvenog osnaživanja, kao i pružanje veće podrške onima koje pripadaju osetljivim društvenim grupama.

Ovim programom se lokalne samouprave podstiču da, u saradnji sa državnim institucijama, razvijaju mere koje doprinose ekonomskom osnaživanju žena, sprečavanju nasilja i stvaranju ravnopravnijih i bezbednijih lokalnih zajednica, navodi se u saopštenju.