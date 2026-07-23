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Ljubitelji vrhunskog vina, domaćih delikatesa i dobre atmosfere poslednjeg vikenda u avgustu ponovo će doći na svoje. U subotu, 29. avgusta, u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici biće održan "Vinski park", jedna od najznačajnijih vinsko-gastronomskih manifestacija u Srbiji. Organizatori najavljuju učešće više od 70 vinarija iz Srbije i regiona, kao i bogatu ponudu autentičnih proizvoda domaćih proizvođača hrane.

Manifestacija je posvećena promociji vinske kulture u Sremu i povezivanju vinara sa ljubiteljima vina, a tokom godina izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih događaja ovog tipa u zemlji.

Više od 5.000 posetilaca za jedno veče

Prema podacima Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica, Vinski park u proseku poseti više od 5.000 ljudi tokom jedne večeri, što ga svrstava među najposećenije manifestacije u gradu. Svake godine Gradski park ispune brojni štandovi sa vinima i delikatesima, a u Sremsku Mitrovicu dolaze gosti iz gotovo svih krajeva Srbije, ali i regiona.

Održava se od 2017. godine

Vinski park u Sremskoj Mitrovici održava se od 2017. godine i veoma brzo je postao jedan od zaštitnih znakova grada na Savi. Manifestacija je zamišljena kao mesto susreta vinara, proizvođača hrane i posetilaca koji žele da upoznaju najbolje što nude domaća vinska scena i gastronomija.

Svake godine druga zemlja gost

Jedna od posebnosti festivala jeste izbor zemlje gosta, koja predstavlja svoju gastronomiju, vinsku kulturu i tradiciju. Prethodnih godina tu ulogu imale su Sjedinjene Američke Države, Portugal i Gruzija, država koja se smatra jednom od kolevki svetskog vinarstva.

Više od vina

Osim degustacije vina, posetioci će i ove godine imati priliku da probaju sireve, suhomesnate proizvode, ajvar, med i druge autentične proizvode malih proizvođača, koji se izdvajaju kvalitetom i tradicionalnim načinom proizvodnje. Upravo spoj vrhunskih vina i domaće gastronomije ono je po čemu je Vinski park postao prepoznatljiv.

Manifestaciju organizuju Udruženje građana „Sinergija pozitivnih energija“ i Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica, uz podršku Grada Sremska Mitrovica. Festival će biti održan 29. avgusta u Gradskom parku, a očekuje se da će i ove godine okupiti veliki broj izlagača i posetilaca.