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Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica na sednici zakazanoj za 24. jul razmatraće izmene i dopune Odluke o načinu ostvarivanja statusa roditelja-negovatelja. Reč je o usklađivanju lokalne odluke sa novim Zakonom o roditeljima-negovateljima i negovateljima, koji će početi da se primenjuje 1. oktobra 2026. godine.

Sremska Mitrovica je pre dve godine postala prvi grad u Srbiji koji je uveo status roditelja-negovatelja, omogućivši roditeljima dece sa najtežim smetnjama u razvoju mesečnu novčanu naknadu i uplatu doprinosa, kako bi mogli da budu uz svoju decu bez straha da će ostati bez ikakvih primanja ili radnog staža. Ovaj model kasnije je poslužio kao primer prilikom izrade republičkog zakona.

U međuvremenu, Narodna skupština usvojila je Zakon o roditeljima-negovateljima i negovateljima, kojim država preuzima finansiranje ove mere. Novi zakon predviđa mesečnu naknadu od 65.000 dinara, kao i uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, čime roditelji po prvi put stiču i radni staž. Primena zakona počinje 1. oktobra.

Prema podacima Grada Sremska Mitrovica, ovu podršku trenutno koristi oko 20 porodica, dok je iz gradskog budžeta za ovu namenu izdvajano približno 200.000 evra godišnje. Izmenama lokalne odluke biće omogućen nesmetan prelazak korisnika na novi republički sistem, bez prekida u ostvarivanju prava.

Na sednici će odbornici upravo zbog toga usklađivati postojeću gradsku odluku sa novim zakonskim rešenjima, čime će Sremska Mitrovica formalno preneti ovu nadležnost na državu.

Gradonačelnik Branislav Nedimović ranije je istakao da je posebno ponosan što je rešenje nastalo u Sremskoj Mitrovici postalo primer za celu Srbiju.

– Ponosan sam što je Vlada Republike Srbije usvojila ovaj zakon. Sasvim je normalno da pionirski projekti lokalnih samouprava, koji su pokazali rezultate i nisu imali nijednu zloupotrebu, postanu državni projekti – poručio je Nedimović.

Novi zakon predviđa da status roditelja-negovatelja mogu ostvariti roditelji koji zbog celodnevne brige o detetu ili drugom članu porodice sa najtežim oblicima invaliditeta nisu u mogućnosti da budu zaposleni. Zahtevi će se podnositi centrima za socijalni rad, a pravo će se ostvarivati pod uslovima propisanim zakonom.

Odluka koja će se naći pred mitrovačkim odbornicima predstavlja završni korak u procesu u kojem će pionirski model socijalne zaštite, nastao u Sremskoj Mitrovici, od jeseni postati deo jedinstvenog sistema koji će važiti na teritoriji cele Srbije.