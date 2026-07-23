Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu tokom prethodna 24 sata obavile su 34 intervencije na terenu, od kojih 26 tokom dana i osam u noćnim satima. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledane su 43 odrasle osobe, dok je na pedijatriji obavljeno 15 pregleda dece i adolescenata.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa povredama i sa bolom u grudima – kažu u kragujevačkoj službi za hitnu medicinsku pomoć.