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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu tokom prethodna 24 sata obavile su 34 intervencije na terenu, od kojih 26 tokom dana i osam u noćnim satima. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledane su 43 odrasle osobe, dok je na pedijatriji obavljeno 15 pregleda dece i adolescenata.

Na javnim mestima bilo je ukupno sedam intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa povredama i sa bolom u grudima – kažu u kragujevačkoj službi za hitnu medicinsku pomoć.

Kurir.rs

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