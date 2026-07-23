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Na Zlatiboru je održan 53. Sabor trubača, koji ujedno predstavlja uvertiru pred takmičenje za Sabor u Guči. Za najboljeg trubača, za najbolji orkestar i najboljeg tenoristu proglašen je orkestar Braće Ilić iz Užica. Na ovaj način obezbedile su direktan plasman za Guču.

Drugi dan Sabora trubača započeo je trubačkom budilicom, kada su zvuci trube iz turističkog vozića u kome su se trubači rano provozali kroz Zlatibor, probudili meštane i posetioce. Program je nastavljen u večernjim satima na Kraljevom trgu, gde je manifestacija započela svečanim defileom učesnika.

Foto: Privatna arhiva

Nakon toga je počeo takmičarski deo, na kome su orkestri pokazali svoje umeće i borili se za plasman za najveću trubačku smotru u Srbiji. Stručni žiri u sastavu Ljubica Radović, Ignjat Milićević i Đorđe Jaćimović za najbolji orkestar proglasio je orkestar Braće Ilić.

Nagrada za najizvornije muziciranje pripala je orkestru Milovana Petrovića.

Za najboljeg trubača (Memorijalna nagrada „Mićo Petrović") proglašen je Stefan Ilić (orkestar Braće llić).

Najbolji trubač po oceni žirija, publike i novinara je Marko Gligorijević.

Najbolji tenorista je Dragan Jevtović (orkestar Braće Ilić)

Foto: Privatna arhiva

Najbolje izvedena pesma je orkestra Vasiljević za pesmu Rano je za tugu.

Najbolje odsvirano kolo - orkestar Marka Gligorijevića za Zrnce.

Najbolji bubnjar - Nemanja Nikolić (orkestar Željka Stefanovića i Aleksandra

Petronijevića).

Foto: Privatna arhiva

Najbolji basista - Vujadin Lazarević (orkestar Vasiljević)

Foto: Privatna arhiva

Plasman na finalno takmičenje 65. Sabora trubača u Guči, koje će biti održano 9. avgusta, izborili su orkestri: Braće Ilić, Marka Gligorijevića, Vasiljević i Milovana Petrovića.