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Javno komunalno preduzeće „Tržnica” kupuje 26 rashladnih vitrina za Limansku pijacu i 19 za Futošku.

Ponude na tender podnose se do 12. avgusta, a odabrani dobavljač će novu opremu morati da isporuči i montira u roku od najviše 30 dana nakon zaključivanja ugovora.

„Tržnica” će za nabavku 45 rashladnih vitrina iz gradske kase dobiti 15,8 miliona dinara. Kako je svojevremeno objašnjeno, nabavka nove opreme je neophodna, jer je vek trajanja vitrina istekao, što otežava njihovo održavanje.

Osim za kapitalne subvencije, „Tržnica” će za usluge iz delatnosti dobiti od Grada 100 miliona dinara, odnosno toliko će koštati održavanje i uređivanje deset pijaca o kojima to preduzeće brine.

Prvobitnim programom investicija za tu namenu bilo je opredeljeno 80 miliona dinara, ali je iznos uvećan za 20 miliona dinara.

„Nakon sagledavanja realizovanog nivoa usluga iz delatnosti planiranih programom, Javno komunalno preduzeće Tržnica Novi Sad konstatovalo je da opredeljena sredstva za usluge iz delatnosti nisu dovoljna za uređivanje i održavanje pijaca na teritoriji Novog Sada do kraja kalendarske godine, te da je neophodno obezbediti dodatna sredstva”, navedeno je u programu koji je usvojen na nedavno održanoj zasedanju gradske skupštine.