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Radovi na rekonstrukciji i dogradnji Dečjeg dispanzera u Leskovcu ubrzano napreduju, a ukoliko izvođači nastave ovim tempom, jedan od najmodernijih zdravstvenih objekata namenjenih najmlađima mogao bi da bude završen pre ugovorenog roka. Vrednost investicije iznosi oko 656 miliona dinara, a po završetku radova dispanzer će imati približno 4.600 kvadratnih metara.

Gradilište je obišao ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je istakao da je zadovoljan dosadašnjom dinamikom, imajući u vidu da su radovi počeli pre samo dva meseca.

– Dosta toga je već urađeno, a novi aneks od oko 1.600 kvadratnih metara gotovo je potpuno podignut. Očekujem da objekat do kraja avgusta bude građevinski zatvoren, nakon čega će početi unutrašnji radovi. To nam daje nadu da sve može biti završeno i pre roka – rekao je Glišić za RINU.

Ugovoreni završetak radova predviđen je za jesen naredne godine, ali izvođači, prema rečima ministra, procenjuju da bi kompletan posao mogao biti okončan znatno ranije.

Foto: RINA

Dečji dispanzer površine oko 3.000 kvadrata star je gotovo 65 godina, zbog čega je njegova rekonstrukcija bila neophodna. Osim potpune sanacije, projektom je predviđena i izgradnja novog aneksa, čime će površina ustanove biti uvećana za više od 50 odsto.

– Ovo će biti jedan od najmodernijih i najbolje opremljenih objekata te vrste, kakav, rekao bih, ne postoji u ovom delu Srbije. Dobićemo respektabilnu ustanovu koja će zdravstvenu zaštitu dece u Leskovcu i čitavom Jablaničkom okrugu podići na daleko viši nivo – poručio je Glišić.

1/8 Vidi galeriju Ministar Darko Glišić obišao radove na Dečjem dispanzeru u Leskovcu Foto: RINA

Od ukupne vrednosti projekta, Grad Leskovac obezbeđuje oko 20 odsto sredstava, dok ostatak finansira država preko Ministarstva za javna ulaganja. U posao će biti uključeno i Ministarstvo zdravlja, koje bi trebalo da snosi kompletne troškove nabavke savremene medicinske opreme.

Spisak potrebnih uređaja i opreme biće napravljen u saradnji sa lekarima i ostalim zaposlenima u Dečjem dispanzeru, kako bi nova ustanova bila opremljena u skladu sa njihovim potrebama i najvišim standardima zdravstvene zaštite.