PLAŽA PEŠČANA, SUNCOBRANI I LEŽALJKE BESPLATNI, SVE ZA 260 DINARA DNEVNO! Plus bazeni sa termalnom vodom! Ovo mesto u Srbiji nudi letovanje po hit cenama VIDEO
Letnja turistička sezona u Kanjiži je u punom jeku, a posetiocima su na raspolaganju brojni sadržaji za odmor, rekreaciju i uživanje na obali Tise.
Na jednoj od najuređenijih plaža u ovom delu Vojvodine posetioci mogu besplatno da koriste suncobrane i ležaljke, a na raspolaganju su i otvoreni bazeni sa termalnom vodom.
– Naše posetioce očekuje peščana plaža, besplatni suncobrani i ležaljke, kao i otvoreni bazen i dečji bazen sa toboganom – rekla je Sintija Izetović iz Turističkog informativnog centra „Helo Kanjiža“.
Ona je navela da dnevna ulaznica za bazen košta 260 dinara, dok je cena dečje karte 130 dinara. Za decu mlađu od tri godine ulaz je besplatan.
Ljubiteljima aktivnog odmora na raspolaganju su sportski tereni, vožnja kajakom, mini-golf i drugi rekreativni sadržaji.
Posetioci mogu da uživaju i u brojnim restoranima sa bogatom gastronomskom ponudom, a ugostitelji i ove godine očekuju veliki broj gostiju iz Srbije i inostranstva.
Kurir.rs/RTV info