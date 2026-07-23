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Letnja turistička sezona u Kanjiži je u punom jeku, a posetiocima su na raspolaganju brojni sadržaji za odmor, rekreaciju i uživanje na obali Tise.

Na jednoj od najuređenijih plaža u ovom delu Vojvodine posetioci mogu besplatno da koriste suncobrane i ležaljke, a na raspolaganju su i otvoreni bazeni sa termalnom vodom.

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Foto: RTV info printscreen

– Naše posetioce očekuje peščana plaža, besplatni suncobrani i ležaljke, kao i otvoreni bazen i dečji bazen sa toboganom – rekla je Sintija Izetović iz Turističkog informativnog centra „Helo Kanjiža“.

Ona je navela da dnevna ulaznica za bazen košta 260 dinara, dok je cena dečje karte 130 dinara. Za decu mlađu od tri godine ulaz je besplatan.

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Foto: RTV info printscreen

Ljubiteljima aktivnog odmora na raspolaganju su sportski tereni, vožnja kajakom, mini-golf i drugi rekreativni sadržaji.

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Foto: RTV info printscreen

Posetioci mogu da uživaju i u brojnim restoranima sa bogatom gastronomskom ponudom, a ugostitelji i ove godine očekuju veliki broj gostiju iz Srbije i inostranstva.

Kurir.rs/RTV info

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