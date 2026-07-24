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Uz prepoznatljive melodije, igru i interakciju sa publikom, mališani su upoznali život slavnog kompozitora na zabavan, edukativan i inspirativan način.

Od 23. jula, kada je u Muzičkom paviljonu odigrana predstava „Odbegla princeza“, pa sve do 31. avgusta, predstave za decu biće igrane svakog četvrtka, a mališane očekuju nova interaktivna druženja i mnogo dobre zabave.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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