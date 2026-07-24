Predstava „Note malog Mocarta“ otvorila je program za najmlađe u okviru ovogodišnjeg Vršačkog kulturnog leta.
Srbija
VRŠAČKO KULTURNO LETO: Predstave za najmlađe u Muzičkom paviljonu
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Uz prepoznatljive melodije, igru i interakciju sa publikom, mališani su upoznali život slavnog kompozitora na zabavan, edukativan i inspirativan način.
Od 23. jula, kada je u Muzičkom paviljonu odigrana predstava „Odbegla princeza“, pa sve do 31. avgusta, predstave za decu biće igrane svakog četvrtka, a mališane očekuju nova interaktivna druženja i mnogo dobre zabave.
Kurir.rs/Dnevnik.rs
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