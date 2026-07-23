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Gradska organizacija Crvenog krsta Vranja organizovala je još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je održana u četvrtak, od 10 do 14 časova, u Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju.

Doktor Miljan Kostadinović iz Zavoda za transfuziju krvi Niš za Kurir kaže da su sve krvne grupe i jedinice u Zavodu stabilne, "u blagom deficitu su uvek Rh negativne krvne jedinice".

"Pozvao bih ljude tih krvnih grupa, a i ostalih da se odazovu i da daju svoju krv. Što se Vranja tiče konkretno uvek je zadovoljavajući odaziv dobrovoljnih davalaca. Značajan procenat ukupnog broja prikupljenih jedinica krvi našeg Zavoda dolazi baš odavde, svake godine je sve veći broj. Prošle godine smo ostvarili rekordni broj od 50.000 jedinica prikupljenih u celom južnom i jugoističnom regionu zemlje", ističe dr Stojadinović i dodaje:

1/4 Vidi galeriju "Budi heroj, doniraj krv" Foto: Kurir/T.S.

"Krv može dati svaka punoletna osoba od 18 do 65 godina. Bitno je da osoba bude zdrava, odmorna, naspavana i da je nešto pojela pre davanja krvi. Virusne i bakterijske infekcije isključuju davalaštvo u tom trenutku i u određenom vremenskom periodu nakon infekcija, ali sve to se procenjuje od davaoca do davaoca spram pojedinačnog slučaja. Tu uvek postoji lekarski pregled pre samog davanja krvi. Svaka osoba koja dođe da da krv, bilo da prvi put dolazi, ili 101. put, prvo popunjava upitnik potom prolazi zdravstveni pregled gde se procenjuje da li može da da krv".

Skromni heroji

Davaoci koji su se danas odazvali akciji uradili su to da pomognu onima kojima je potrebno. Skromno u humanosti sa željom da dragocena tečnost koja život znači, a koju doniraju pomogne onima kojima je i potrebna.