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Izgradnjom auto-puteva Miloš Veliki i Moravskog koridora grad Čačak postao je jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u Srbiji. Međutim, osim glavnih saobraćajnica velika pažnja je posvećena i lokalnoj putnoj infrastrukturi. Pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić obišao je završetak radova na prvoj fazi asfaltiranja puta u zaseoku Ilijak u Mrčajevcima.

Ovaj putni pravac ima ogroman značaj za svakodnevni život i opstanak ljudi na selu. Reč je o kraju u kome pretežno žive poljoprivredna domaćinstva, ali koji se posebno izdvaja po velikom broju mladih ljudi i dece. Reč je o investiciji vrednoj 22 miliona dinara, koja se realizuje uz podršku Vlade Republike Srbije i JP „Putevi Srbije”. Radove na deonici dužine 1.500 metara i širine četiri metra uspešno je izvelo preduzeće „Strabag”.

Foto: Grad Čačak

„Danas je završena prva faza asfaltiranja u zaseoku Ilijak, što smo prošle godine i obećali meštanima koji su nam se obratili za pomoć. Asfaltirano je prvih 1.500 metara, a vrednost ove investicije iznosi 22 miliona dinara. U narednoj godini nastavićemo sa ulaganjima u ovaj deo Mrčajevaca, jer nam je krajnji cilj uređenje kompletne deonice u dužini od nešto više od četiri kilometra. Naša strategija je jasna – želimo ravnomerno ulaganje u svaku mesnu zajednicu”, istakao je pomoćnik gradonačelnika.

Zadovoljstvo zbog završenog posla ne kriju ni meštani, koji ističu da im modernizacija infrastrukture donosi novu sigurnost i bolje uslove za rad.

„Za meštane je ovaj put prava žila kucavica. Poslednji put ova deonica je rađena 1987. godine i sada nam ova rekonstrukcija neizmerno znači. U našem zaseoku uglavnom žive ljudi koji se bave poljoprivredom, a imamo i najveći broj mladih. Novi asfalt nam konačno omogućava normalan život i rad na našim imanjima”, poručio je Milomir Jovanović, meštanin zaseoka Ilijak u Mrčajevcima.

Stevanić je najavio i naredne ključne korake kada je u pitanju infrastrukturni razvoj na teritoriji grada Čačka.

„Uz pomoć Vlade RS i 'Puteva Srbije' završen je put ka vidikovcu na Kablaru čije nas otvaranje uskoro očekuje, a uspešno je rešen i priključak na Moravski koridor. Krajem avgusta akcenat stavljamo na nastavak radova na Bulevaru vojvode Putnika, kao i na asfaltiranje nekategorisanih putnih pravaca na seoskom području, što smo građanima i obećali. Cilj lokalne samouprave jeste da mladi ostaju na selu, a bolja infrastruktura stvara uslove za kvalitetniji život i predstavlja prioritet u svakom mestu. Poljoprivreda je takođe naš stub razvoja i Čačak će je kroz subvencije uvek snažno podržavati”, zaključio je Stevanić.