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Vojislav Stanković iz Kruševca napunio je 100 godina, a rođendan je slavio dva dana u društvu porodice, najbližih rođaka, prijatelja i komšija i uz posetu gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića i njegovih saradnika.

Vojislav je radio u "14.oktobru" kao metalostrugar, kasnije je uz rad završio školu za VK radnike i postao poslovođa.

- U 18. godini, 1944. partizani su me prisilno mobilisali i odveli u rat. Na Sremski front sam otišao iz Beograda 4. 10. 1944. i tamo ostao sve do 6. 4. 1945. Imali smo tešku borbu na Sremskom frontu oko Šida, a zatim oko Čazme, kod Zagreba. U tim teškim borbama bio sam mitraljezac. Celu maršrutu od Kruševca do Zagreba prešao sam peške. Progurao sam svašta i uz Božju pomoć vratio se kući živ i zdrav - opisuje deda Voja svoj ratni put, a da nije bio "mačiji kašalj" najrečitije govore medalje na njegovim prsima.

Foto: Kurir/Ž.M.

U tada najvećoj kruševačkoj fabrici "14. oktobar" Stanković je počeo da radi u oktobru 1948. i uz pun radni staž otišao u penziju. Na pitanje koji je recept za dug život kaže da je to rad i dobra porodična situacija.

- Iz Vojske sam izašao 1. 4. 1946. godine. Imam ćerku Vericu (74) i sina Miroljuba (72). Miroljub ima dva sina, a Verica dve ćerke od kojih tri unučića, a Verica dva. U "14. oktobru" sam radio vrlo precizne poslove, čija je proizvodnja bila vrlo važna i mnogo skupa kao npr. reduktori. Dobio sam veći broj nagrada, priznanja i odlikovanja (npr. medalja borca i medalja za hrabrost). Posebno ističem 1968. godinu kada sam na strugu obradio 250 reduktora.

Njegov duh i karakter najbolje opisuje i činjenica da je vrlo dugo bio jedan od najcenjenijih Lazaričkih odgajivača vrhunskih golubova visokoletača, a samo dobri gradski poznavaoci znaju koliko je, oduvek bila žestoga konkurencija iza Miličine česme.

Foto: Kurir/Ž.M.

Miroljub Miki Stanković, sin Vojislava, kaže:

- Odavde isped kuće odveli su ga partizani. Išao je pešice. Odlikovan je na Sremskom frontu. Završio je metalostrugarski zanat, kasnije i školu i za VK radnike, posle koje je postao poslovođa. Sa 38 godina radnog staža otišao je u penziju.

Stankovići su starosedeoci u kruševačkom naselju Lazarici, još od turskih vremena. Iz njihove familije bio je i Milorad Beli Stanković sudija i čuveni planinar.

Porodicu Stanković posetio je i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa saradnicima.