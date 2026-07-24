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Ni ovoga leta Loznica ne miruje, a miris svežeg asfalta oseća se ne samo u gradu već i po seoskim sredinama. Prema rečima Nikole Dragićevića, direktora JP "Loznica razvoj", 2026. je, kao što su bile i prethodne, godina aktivne gradnje i realizacije mnogih infrastrukturnih projekata, na teritoriji Grada Loznice.

Foto: Kurir/T.I.

Ovih dana završeno je asfaltiranje poslednje deonice od 535 metara, saobraćajnice koja povezuje mesne zajednice Donje Nedeljice i Grnčaru i okončano uređenje puta ukupne dužine 1,7 kilometara. Radovi su prethodnih godina izvođeni u više faza, u skladu sa dogovorom predstavnika grada i meštana ova dva sela. Vrednost završne faze radova je 2,9 miliona dinara, a sredstva su u potpunosti obezbeđena iz gradskog budžeta. Ova saobraćajnica ima značaj ne samo za ova dva mesta već i stanovnike okolnih sela.

Foto: Kurir/T.I.

U samom gradu na više lokacija su u toku radovi na uređenju saobraćajne i komunalne infrastrukture. Radi se rekonstrukcija trotoara u Mesnoj zajednici "Filip Kljajić", uređuje plato ispred Poslovnog centra "Naš dom", u Bulevaru Dositeja Obradovića, a privode se kraju i radovi u bloku zgrada kod "Sokolane", gde su uređena nova parking mesta, parkovske staze i slično.

Foto: Kurir/T.I.