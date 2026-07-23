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Radovanu Radovanoviću (76) iz kuršumlijskog sela danas je policijska patrola zakucala na vrata, te su ga obavestili da ga je neko prijavio da je na jarbolu zastava Srbije koju ima - pocepana. Objasnili su mu da mora da je uzmu, a po važećim zakonima Radovanovića zbog ovoga čeka prekršajna prijava.

Reč je o čoveku koji je svoj životni vek proveo u policiji i tako je i penzionisan.

- Vidim kada su došli i njima je bilo neprijatno. Godinama držim tako okačenu zastavu, pa kada se pohaba od vetra i ošteti od vremenskih prilika, ja je zamenim. Ovu nisam stigao jer sam bio na Kajmakčalanu, ali neko je u međuvremenu slikao i poslao prijavu kao nn lice. Sumnjam na komšiju - kaže Radovanović.

Foto: Kurir/B.R.

Dodaje da će da bude prvi čovek u Srbiji kojem je oduzeta srpska zastava, po anonimnoj prijavi.

- I tako su mi oni pokazali nalog, ja sam skinuo jarbol, oni uzeli zastavu, uvili je i odneli. Ne znam hoće li biti prijava, ali ovo me je ostavilo bez teksta - još uvek u čudu kaže naš sagovornik.

Objašnjava da je do nedavno bila okačena zastava na staroj školskoj zgradi koja je bukvalno bila raspadnuta, pa niko to nije dovodio u pitanje.

- Najviše volim našu Srbiju, zato i imam na ulaznoj kapiji zastavu. Za mene je ona svetinja, ali eto šta me snašlo - rekao nam je Radovanović.

Foto: Kurir/B.R.

On je u ovom kraju poznat i po tome što je zajedno sa ostalim meštanima okolnih sela inicirao izgradnju prvog spomenika slavnom Gvozdenom puku u selu Igrište, vera je čuvar tradicije i do sada nikada za svog života nije imao ni kazu za vožnju.

- Prihvatiću šta mi sleduje. Izgleda da sam jedinstven slučaj u Srbiji - završava naš sagovornik.