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Danas, oko 12 časova, na Šumaričkom jezerupronađeno je neeksplodirano ubojno sredstvo. Savesni građani, koji su tokom boravka na jezeru uočili sumnjiv predmet, odmah su o tome obavestili Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Po prijemu prijave, pripadnici Policijske uprave u Kragujevcu odmah su izašli na lice mesta, obezbedili prostor i preduzeli sve mere radi bezbednosti građana. Nakon toga, na teren je upućen Specijalistički tim za neeksplodirana ubojna sredstva Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, koji je utvrdio da se radi o ručnoj bombi M52.

1/4 Vidi galeriju Na Šumaričkom jezeru pronađena je neeksplodirana ručna bomba M52. Foto: UVS MUP-a

Pripadnici Specijalističkog tima su, poštujući sve bezbednosne procedure, bezbedno uklonili neeksplodirano ubojno sredstvo sa lica mesta i transportovali ga u magacin Uprave za vanredne situacije, gde će biti čuvano do okončanja nadležnog sudskog postupka, nakon čega će biti uništeno u skladu sa propisanim procedurama.

- Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu još jednom apeluje na sve građane da, ukoliko uoče ili pronađu sumnjivo neeksplodirano ubojno sredstvo, o tome odmah obaveste Operativni centar Sektora za vanredne situacije na broj 034/1985 ili najbližu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu. Posebno treba naglasiti da se neeksplodirana ubojna sredstva ni u kom slučaju ne smeju pomerati, dirati ili pokušavati da se uklone, već je neophodno obezbediti da se mestu ne prilazi do dolaska pripadnika Specijalističkog tima za neeksplodirana ubojna sredstva Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, kaže Zoran Kočović, načelnik Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu.

Blagovremena reakcija građana i brza intervencija nadležnih službi doprinele su da ovaj događaj bude okončan bez posledica po živote i bezbednost ljudi.