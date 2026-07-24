- Prvo su se prozori i vrata zatresla, pa smo čuli jaku grmljavinu. U prvom trenutku ništa nije ukazivalo da se nešto dogodilo. Onda sam primetio jak sjaj, koji nije uobičajen. Kada sam izašao napolje, video sam da je goreo krov. Odmah sam pozvao vatrogasce i sam pokušao da gasim. Ubrzo su stigli vatrogasci – priča Dušan Lazić.