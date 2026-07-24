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Predstavnici gradske uprave Užica obišli su domaćinstvo Dušana Lazića iz užičkog sela Bioska, čija je kuća izgorela zbog udara groma.

U Dušanovu kuću grom je udario pre dva dana tokom jakog nevremena.

- Prvo su se prozori i vrata zatresla, pa smo čuli jaku grmljavinu. U prvom trenutku ništa nije ukazivalo da se nešto dogodilo. Onda sam primetio jak sjaj, koji nije uobičajen. Kada sam izašao napolje, video sam da je goreo krov. Odmah sam pozvao vatrogasce i sam pokušao da gasim. Ubrzo su stigli vatrogasci – priča Dušan Lazić.

Grom udario kuću kod Užica Foto: Kurir/Z.G.

Sutradan su na lice mesta izašli predstavnici Grada Užica.

- Tu smo pre svega izašli kao ljudi, da im kažemo da nisu sami i da im damo podršku. Uputili smo porodicu Lazić kako mogu nama da se obrate i kako možemo da pomognemo. Materijalna šteta je zaista velika, ali Bogu hvala, nije niko povređen – rekao je Avram Ilić, pomoćnik.

Kurir.rs

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