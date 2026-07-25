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Kać bi u narednim godinama mogao da dobije novu osnovnu školu, predškolsku ustanovu, zabavni park, sportsko-rekreativne sadržaje, biciklističke staze i nove privredne zone, predviđeno je Planom generalne regulacije koji je trenutno na ranom javnom uvidu.

Plan obuhvata ukupno 7.310 hektara i podeljen je na tri celine. Građevinsko područje naselja prostire se na oko 620 hektara, van naselja planirana je radna zona od oko 470 hektara, dok najveći deo čini seoski atar sa više od 6.200 hektara, koji je uglavnom namenjen poljoprivredi.

Jedan od glavnih ciljeva plana jeste razvoj turizma, uz oslanjanje na prirodne potencijale Specijalnog rezervata prirode "Koviljsko-petrovaradinski rit" i obale Dunava. Predviđena su ulaganja u postojeće salaše, ali i mogućnost izgradnje novih, kako bi se podstakao razvoj etno-turizma.

Planom je predviđeno i širenje privrednih sadržaja uz ulazne pravce u Kać i Zrenjaninski put, kako bi se stvorili uslovi za otvaranje novih firmi. Urbanisti navode i da se računa na buduću rekonstrukciju Zrenjaninskog puta u auto-put koji će povezivati Novi Sad, Zrenjanin i Beograd, zbog čega je planirana i izgradnja naplatne rampe u Kaću.

Kada je reč o stanovanju, nova gradnja planirana je na postojećem građevinskom zemljištu, uz minimalno proširenje. Novo porodično stanovanje predviđeno je u zapadnom delu Kaća, u urbanističkim celinama Kuke i Sloga, kao i u istočnom delu naselja, na području "Sunčanog brega".

Plan obuhvata i izgradnju nove osnovne škole i predškolske ustanove, kao i više sportsko-rekreativnih sadržaja. Na južnom delu predviđen je zabavni park sa turističko-rekreativnim površinama, dok su na severu planirani sportski parkovi. U okolini jezera Crni vir planiraju se novi turistički sadržaji koji bi doprineli razvoju rekreacije, ribolova, lova i etno-turizma.

Predviđena je i izgradnja novih biciklističkih staza koje će povezati Kać sa okolnim naseljima, a vodiće uz državne, opštinske i lokalne puteve, kao i kroz pojedine gradske ulice.

Plan generalne regulacije nalazi se na ranom javnom uvidu do 30. jula, a građani svoje primedbe i sugestije mogu dostaviti Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada.