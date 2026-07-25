STIGLO POJAČANJE ZA VATROGASCE U BAJINOJ BAŠTI! Novo vozilo, koje ima cisternu u koju staje 7.000 litara vode, spremno za najteže intervencije (FOTO)
Vatrogasno-spasilačka jedinica Bajina Bašta dobila je novo vatrogasno vozilo - auto-cisternu marke DAF, koju je obezbedilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije.
Novo vozilo opremljeno je savremenom vatrogasnom opremom namenjenom za gašenje požara i spasilačke intervencije.
Komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice Bajina Bašta Petar Rakić istakao je da će se uz ovo vozilo značajno unaprediti efikasnost i bezbednost rada pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice.
- Auto-cisterna ima rezervoar kapaciteta 7.000 litara vode, što omogućava brže i efikasnije reagovanje na terenu, posebno prilikom gašenja požara na nepristupačnim lokacijama i u situacijama kada je neophodna veća količina vode - dodao je Rakić.
Nabavkom ovog vozila dodatno se jačaju kapaciteti Vatrogasno-spasilačke jedinice Bajina Bašta, a građanima opštine obezbeđuje se viši nivo zaštite i sigurnosti u vanrednim situacijama.
Kurir.rs/RINA