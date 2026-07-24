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LOZNICA - Međunarodna regata ''Drina je samo jedna'' prve avgustovske subote biće održana 18. пut, saopšteno je danas medijima u gradskoj upravi и izneti detalji o predstojećoj turističko-kulturnoj manifestaciji. Marko Jovanović, predsednik organizacionog odbora, podsetio je da u organizaciji ove međunarodne regata učestvuju Loznicа i Mali Zvornik sa desne, i grad Zvornik sa leve obale reke, a da je kao i uvek do sada, najveća pažnja posvećena bezbednosti učesnika.

- Tokom trajanja regate obezbedili smo profesionalne ronioce, navigatore, vozila Hitne pomoći koja će је pratiti tokom celog spusta, sve sa ciljem da na Žićinu plažu bezbedno dođu sva plovila i svi učesnici – rekao je on uz podsećanje da svaki prijavljeni učesnik regate ima i besplatno osiguranje kod Dunav osiguranja.

Foto: Kurir/T.I.

Vlastimir Lukić, kapetan lozničke regate naveo je da je posle bajиnobaštanske i ljubovijske regate loznička najveća manifestacija na reci Drini i pozivao sve koji vole vodu i ovu reku da dođu na regatu.

- Start regate je u Malom Zvorniku, а cilj na Žićinoj plaži u Banji Koviljači. Od 8 do 10 sati je obavezna registracija učesnika, a u 10 počinje plovidba. Dok traje plovidna na Žićinoj plaži, koju додатно ureђujemo ovih dana, odvijaće se takmičenje u sportskom ribolovu za decu, žene i seniore, biće zabava uz di-džeja, žurka na plaži, a za učesnike regate i posetioce, kao i svake godine, spremljen vojnički pasulj. Za učesnike regate je iz Loznice do Malog Zvornika obezbeđen je besplatan prevoz i očekujemo da 1. avgusta uživamo na još jednoj nezaboravnoj regati– istakao je on.

Foto: Kurir/T.I.

Lozničanima će se kad zaplove sa zvorničke gradske plaže pridružiti učesnici sa leve obale, a Dejan Galić, kapetan regate Grada Zvornika, kaže da je turističko-kulturna manifestacija ''Drina je samo jedna'', prilika da se поново okupe ljubitelji splavarenja i dobrog druženja sa obe obale.

- Na ovu manifestaciju svi treba da budemo ponosni, jer ona ne samo da spaja naše gradove, nego spaja i naše dve države. Na ovaj način promovišemo ne samo reku Drinu, nego i naše zajedništvo i uspomenu na drevne drinske splavare. Cilj je, naravno, druženje, zabava, sticanje novih prijateljstava, ali i ukazivanje na istinski turistički biser kakav naša Drina zaista i jeste– poručio je Galić dok je Aleksandra Savić, direktorka Turističke organizacije grada Loznice, kazala da grad tokom leta organizuje mnoštvo manifestacija, ali da je regata nešto po čemu je Loznica prepoznatljiva.