REKA KOJA NAS SPAJA Prve avgustovske subote nova plovidba Drinom
LOZNICA - Međunarodna regata ''Drina je samo jedna'' prve avgustovske subote biće održana 18. пut, saopšteno je danas medijima u gradskoj upravi и izneti detalji o predstojećoj turističko-kulturnoj manifestaciji. Marko Jovanović, predsednik organizacionog odbora, podsetio je da u organizaciji ove međunarodne regata učestvuju Loznicа i Mali Zvornik sa desne, i grad Zvornik sa leve obale reke, a da je kao i uvek do sada, najveća pažnja posvećena bezbednosti učesnika.
- Tokom trajanja regate obezbedili smo profesionalne ronioce, navigatore, vozila Hitne pomoći koja će је pratiti tokom celog spusta, sve sa ciljem da na Žićinu plažu bezbedno dođu sva plovila i svi učesnici – rekao je on uz podsećanje da svaki prijavljeni učesnik regate ima i besplatno osiguranje kod Dunav osiguranja.
Vlastimir Lukić, kapetan lozničke regate naveo je da je posle bajиnobaštanske i ljubovijske regate loznička najveća manifestacija na reci Drini i pozivao sve koji vole vodu i ovu reku da dođu na regatu.
- Start regate je u Malom Zvorniku, а cilj na Žićinoj plaži u Banji Koviljači. Od 8 do 10 sati je obavezna registracija učesnika, a u 10 počinje plovidba. Dok traje plovidna na Žićinoj plaži, koju додатно ureђujemo ovih dana, odvijaće se takmičenje u sportskom ribolovu za decu, žene i seniore, biće zabava uz di-džeja, žurka na plaži, a za učesnike regate i posetioce, kao i svake godine, spremljen vojnički pasulj. Za učesnike regate je iz Loznice do Malog Zvornika obezbeđen je besplatan prevoz i očekujemo da 1. avgusta uživamo na još jednoj nezaboravnoj regati– istakao je on.
Lozničanima će se kad zaplove sa zvorničke gradske plaže pridružiti učesnici sa leve obale, a Dejan Galić, kapetan regate Grada Zvornika, kaže da je turističko-kulturna manifestacija ''Drina je samo jedna'', prilika da se поново okupe ljubitelji splavarenja i dobrog druženja sa obe obale.
- Na ovu manifestaciju svi treba da budemo ponosni, jer ona ne samo da spaja naše gradove, nego spaja i naše dve države. Na ovaj način promovišemo ne samo reku Drinu, nego i naše zajedništvo i uspomenu na drevne drinske splavare. Cilj je, naravno, druženje, zabava, sticanje novih prijateljstava, ali i ukazivanje na istinski turistički biser kakav naša Drina zaista i jeste– poručio je Galić dok je Aleksandra Savić, direktorka Turističke organizacije grada Loznice, kazala da grad tokom leta organizuje mnoštvo manifestacija, ali da je regata nešto po čemu je Loznica prepoznatljiva.
Ostaje još samo da prve subote avgusta vreme bude na strani regataša pa da se još jednom nekoliko sati uživa u plovidni smaragdnom Drinom.